موعد والقناة الناقلة لمباراة بيراميدز والجونة في كأس عاصمة مصر

يستعد فريق بيراميدز بقيادة الكرواتي يورتشيتش لمواجهة فريق الجونة في كاس عاصمة مصر بعد وداعه لبطولة كأس القارات للأندية “إنتركونتيننتال”.

موعد مباراة بيراميدز والجونة في كأس عاصمة مصر

ويلتقي فريقا الجونة وبيراميدز في الساعة 5 مساء يوم السبت 20 ديسمبر الجاري ضمن مباريات الجولة الثانية المجموعة الثانية في كأس عاصمة مصر.

القناة الناقلة لمباراة بيراميدز والجونة في كأس عاصمة مصر

وتذاع مباراة بيراميدز والجونة في كأس عاصمة مصر علي قناة أون سبورت الناقل الحصري للبطولة.

مباريات بيراميدز في شهر ديسمبر

1- كهرباء الإسماعيلية وبيراميدز (الجولة 8 بالدوري المصري) (فوز بيراميدز 2-1)

2- بتروجت وبيراميدز يوم السبت 6 ديسمبر الساعة 8 مساء (الجولة 10 بالدوري المصري) (2-2)

3- بيراميدز والبنك الأهلي يوم الثلاثاء 9 ديسمبر الساعة 8 مساء (الجولة الأولى المجموعة الثانية في كأس عاصمة مصر) (1-6)

4- بيراميدز وفلامنجو بطل قارة أمريكا الجنوبية (بطل كأس ليبرتادوريس) يوم السبت 13 ديسمبر الساعة 7 مساء على ملعب أحمد بن علي بالريان بقطر على كأس التحدي في (كأس الإنتركونتيننتال) (0-2)

5 - الجونة وبيراميدز يوم السبت 20 ديسمبر الساعة 5 مساء (الجولة الثانية المجموعة الثانية في كأس عاصمة مصر).

6 - بيراميدز والإسماعيلي يوم الخميس 25 ديسمبر الساعة 8 مساء (الجولة الثالثة المجموعة الثانية في كأس عاصمة مصر).

وخسر بيراميدز من فريق فلامنجو البرازيلي، بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما على ملعب أحمد بن علي بالعاصمة القطرية الدوحة في إطار مواجهات نصف نهائي كأس القارات للأندية (إنتركونتيننتال).

بهذه النتيجة حصد فلامنجو لقب "كأس التحدي"، وصعد لمواجهة باريس سان جيرمان في نهائي كأس إنتركونتيننتال، فيما يودع بيراميدز البطولة مكتفيا بكاس القارات الثلاث.

