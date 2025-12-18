القبض على 9 متهمين بتوزيع رشاوى انتخابية في دمياط والغربية وكفر الشيخ

18 حجم الخط

انتخابات النواب 2025، تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 6 أشخاص و3 سيدات فى 3 محافظات وهم الغربية وكفر الشيخ ودمياط، لقيامهم بتوزيع رشاوى مالية على الناخبين لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين.

كشف وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى يتضمن قيام أحد الأشخاص بمحيط إحدى الدوائر الانتخابية بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية بتجميع البطاقات الشخصية الخاصة ببعض المواطنين وتوزيع مبالغ مالية على الناخبين لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين.

وبالفحص تم تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.



وتمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الإنتخابية بدائرة مركز شرطة الزرقا بدمياط من ضبط (شخصين) أثناء استقلالهما مركبة "توك توك" والتجول بها، وبحوزتهما كشف بأسماء بعض المواطنين ومبالغ مالية تمهيدًا لتوزيعها على الناخبين حال ترددهم على دوائرهم الإنتخابية لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين، تم التحفظ على مركبة "التوك توك" واتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.



كما تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الإنتخابية بدائرة مركز شرطة فارسكور بدمياط من ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") حال إستقلاله إحدى السيارات بمحيط الدائرة وبحوزته عدد من كروت الدعاية الإنتخابية الخاصة بأحد المرشحين ومبالغ مالية تمهيدًا لتوزيعها على الناخبين حال ترددهم على دوائرهم الإنتخابية للتصويت لصالحه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.



وتمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الإنتخابية بدائرة مركز شرطة سيدى سالم بكفر الشيخ من ضبط (أحد الأشخاص) بمحيط الدائرة، وبحوزته عدد من البطاقات الشخصية الخاصة ببعض المواطنين وكروت إرشادية ومبالغ مالية لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.



وفى محافظة الغربية تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية من ضبط (إحدى السيدات) بمحيط الدائرة، وبحوزتها عدد من البطاقات الشخصية الخاصة ببعض المواطنين ومبالغ مالية تمهيدًا لتوزيعها على الناخبين حال ترددهم على دوائرهم الإنتخابية لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.



وتمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الإنتخابية بدائرة مركز شرطة كفر سعد بدمياط من ضبط (شخص وسيدتين) بمحيط الدائرة، وبحوزتهم عدد من البطاقات الشخصية الخاصة ببعض المواطنين وكروت الدعاية الإنتخابية الخاصة بأحد المرشحين لتوزيعها على الناخبين حال ترددهم على دوائرهم الإنتخابية لحثهم للتصويت لصالحه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.