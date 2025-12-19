الجمعة 19 ديسمبر 2025
الإسكندرية تطلق قافلة الخير لتوزيع 750 عبوة مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجًا بالعامرية

 وجه الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، بتنظيم قافلة جديدة ضمن مبادرة «قوافل الخير»، لتقديم الدعم الغذائي للأسر الأكثر احتياجًا بعدد من المناطق بنطاق المحافظة.

وفي هذا الإطار، نفذت الإدارة العامة لخدمة المواطنين اليوم قافلة غذائية موسعة استهدفت توزيع مواد غذائية بمدرسة الفنار الابتدائية بمجمع الفنار التعليمي، بقرية النهضة، بنطاق حي العامرية أول، حيث تم توزيع  750 عبوة مواد غذائية على الأسر والحالات الأشد احتياجًا، وذلك بعد إجراء فحص ميداني دقيق لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وفق معايير واضحة ومنضبطة.

وأكد الفريق أحمد خالد حسن سعيد أن محافظة الإسكندرية مستمرة في تنفيذ مبادرة «قوافل الخير» بصفة دورية في مختلف الأحياء، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وتعزيز قيم التكافل الاجتماعي والتضامن الإنساني.

وأشار محافظ الإسكندرية إلى أن المبادرة تمثل إحدى الركائز الأساسية في منظومة الحماية الاجتماعية التي تتبناها المحافظة، وتهدف إلى دعم الأسر الأولى بالرعاية وتحسين مستوى معيشتهم.

