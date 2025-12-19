من الإسكندرية إلى القاهرة والعكس، جدول كامل لمواعيد قطارات اليوم الجمعة 19 ديسمبر 2025

18 حجم الخط

يحرص المسافرون على التعرف على مواعيد قطارات السكة الحديد بين الإسكندرية والقاهرة اليوم الجمعة 19 ديسمبر 2025، سواء للرحلات الصباحية أو المسائية، لتخطيط رحلاتهم بشكل أفضل.

وفي التقرير التالي تنشر «فيتو» قائمة مواعيد القطارات المكيفة والروسي على خط «الإسكندرية - القاهرة» والعكس، بما يشمل القطارات المباشرة والثالثة مكيفة، على النحو التالي:

قطارات القاهرة – الإسكندرية المكيفة والروسي

903 مكيف: 06:00 صباحًا

901 مكيف: 08:10 صباحًا

905 مكيف مباشر: 09:00 صباحًا

911 مكيف: 10:00 صباحًا

913 مكيف: 12:30 ظهرًا

917 مكيف مباشر: 02:00 ظهرًا

919 مكيف: 02:25 ظهرًا

915 مكيف: 03:35 عصرًا

925 مكيف: 05:10 مساءً

921 مكيف: 06:00 مساءً

923 مكيف: 06:00 مساءً

931 مكيف: 08:15 مساءً

1203 روسي: 01:25 ظهرًا

23 روسي: 04:30 عصرًا

3023 ثالثة مكيفة: 05:00 مساءً

3009 ثالثة مكيفة: 07:10 مساءً

3022 ثالثة مكيفة (من المنصورة): 07:15 مساءً

934 مكيف (متجه للإسكندرية – الأقصر): 10:15 مساءً

قطارات الإسكندرية – القاهرة المكيفة والروسي

8 روسي تهوية: 05:10 صباحًا

3024 ثالثة مكيفة: 10:00 صباحًا

902 مكيف: 06:00 صباحًا

906 مكيف مباشر: 07:00 صباحًا

900 مكيف: 08:15 صباحًا

912 مكيف: 11:30 صباحًا

914 مكيف: 01:00 ظهرًا

916 مكيف مباشر: 02:00 ظهرًا

928 مكيف: 03:00 مساءً

922 مكيف: 03:30 عصرًا

930 مكيف: 08:10 مساءً

920 مكيف (إلى طنطا): 10:00 مساءً

18 روسي: 01:10 ظهرًا

28 روسي: 08:20 مساءً

