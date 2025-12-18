الخميس 18 ديسمبر 2025
حوادث

القبض على 5 أشخاص متهمين بمخالفة الضوابط المنظمة للانتخابات بالمنوفية والغربية

القبض على 5 أشخاص
القبض على 5 أشخاص لمخالفة الضوابط المنظمة للانتخابات
ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على 5 أشخاص لمخالفة الضوابط المنظمة للانتخابات وتوزيع رشاوي مالية في محافظتي المنوفية والغربية.

 

 

 ضبط شخص لتوزيع أموال على الناخبين بأشمون

جاء ذلك فى إطار متابعة سير العملية الإنتخابية، حيث تمكنت الخدمات الأمنية المكلفة بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية بمركز شرطة أشمون بالمنوفية من ضبط أحد الأشخاص بمحيط الدائرة، وبحوزته مبالغ مالية كان ينوي توزيعها على الناخبين عند ترددهم على اللجان، بهدف التأثير على تصويتهم لصالح أحد المرشحين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.
 

ضبط شخص لتوزيع أموال على الناخبين بالباجور

وفى إطار متابعة العملية الانتخابية وكشف المخالفات، تم تحديد وضبط أحد الأشخاص بمحيط دائرة انتخابية بمركز شرطة الباجور بالمنوفية، بعد تداول مقطع فيديو يظهره وهو يقوم بتوزيع مبالغ مالية على الناخبين لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم ضبط المبالغ المالية بحوزته.
اتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.
 

 ضبط شخص لمساعدة الناخبين بالكشوف الانتخابية بالمحلة

وفى إطار متابعة سير العملية الانتخابية وكشف ملابسات ما يُثار على مواقع التواصل الاجتماعى، تم تحديد وضبط القائم على إدارة شونة خردة بمدينة المحلة بالغربية (مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المحلة)، بعد تداول مقطع فيديو يظهر تجمع عدد من المواطنين أمام المكان.

وبمواجهته أقر بأنه كان يساعد الناخبين تطوعًا فى استخراج أرقامهم بالكشوف الانتخابية عبر شبكة الإنترنت باستخدام هاتفه المحمول، ونفى توجيههم للتصويت لأي من المرشحين.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
 ضبط شخصين لتوزيع كروت دعائية وأموال على الناخبين بتلا

وفى إطار متابعة سير العملية الانتخابية، تمكنت الخدمات الأمنية المكلفة بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية بمركز شرطة تلا بالمنوفية من ضبط شخصين بمحيط الدائرة، وبحوزتهما عدد من كروت الدعاية الانتخابية الخاصة بإثنين من المرشحين، بالإضافة إلى مبالغ مالية كانت معدة لتوزيعها على الناخبين عند ترددهم على اللجان لدفعهم للتصويت لصالحهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

