«دولة التلاوة» يبرز أداء عطية الله رمضان ومحمد وفيق وإشادة لجنة التحكيم

دولة التلاوة، شهدت حلقة برنامج «دولة التلاوة» مساء اليوم الجمعة إشادة بأداء المتسابقين عطية الله رمضان ومحمد وفيق، حيث أثنت لجنة التحكيم على جودة التلاوة وأسلوب الأداء، مع تقديم ملاحظات دقيقة لتحسين مهاراتهما الصوتية والفنية.

القارئ عطية الله رمضان: صوت قوي مع بعض الملاحظات على المد

وأشاد الشيخ حسن عبد النبي وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف بالأزهر الشريف، بأداء المتسابق عطية الله رمضان، مؤكدًا أن قراءته جيدة وأحكامه سليمة وصوته قوي، لكنه أشار إلى أن الآيات فتت بعض الشيء وأن هناك بعض الملاحظات على المد، مع التأكيد على جودة القراءة والحمد لله على الأداء المتميز.

وأضاف الدكتور طه عبد الوهاب خبير الأصوات والمقامات، أن تلاوة رمضان كانت جميلة واستخدم الطبقات الصوتية بشكل ممتاز، مشيرًا إلى أن أداؤه يتحسن مع كل مرة، بينما لفت الشيخ حسن النعماني إلى أن صوت المتسابق مرتاح وجميل لكنه يحتاج إلى مزيد من الالتزام بـ الوقف والمد لضمان تلاوة أكثر انسجامًا.

القارئ محمد وفيق: صوت موهوب يحتاج للتوازن والاستغلال الأمثل

وأشاد الشيخ حسن عبد النبي بصوت محمد وفيق ووصفه بأنه قوي ومنح ربانية في جمال الأصوات، لكنه نبه إلى أن الغنة كانت ناقصة في التلاوة.

وأشار الدكتور طه عبد الوهاب إلى أن البداية كانت قوية وحماسية، لكنه لاحظ عدم استغلال كامل المساحة الصوتية، كما شعر ببعض إرهاق الصوت في المراحل اللاحقة. وأوضح أن القرار الصوتي هو الأساس وأن اختيار المقام لم يكن موفقًا تمامًا، لكنه أضاف: «أنت موهوب جدًا وصوتك يعجبني، الصوت لا يؤمر ولكنه يطاع»، مؤكدًا على إمكانيات المتسابق الكبيرة مع الحاجة لمزيد من التدريب على التحكم الصوتي.

