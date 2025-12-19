الجمعة 19 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

دين ودنيا

«دولة التلاوة» يبرز أداء عطية الله رمضان ومحمد وفيق وإشادة لجنة التحكيم

«دولة التلاوة» يبرز
«دولة التلاوة» يبرز أداء عطية الله رمضان ومحمد وفيق
18 حجم الخط

دولة التلاوة، شهدت حلقة برنامج «دولة التلاوة» مساء اليوم الجمعة إشادة بأداء المتسابقين عطية الله رمضان ومحمد وفيق، حيث أثنت لجنة التحكيم على جودة التلاوة وأسلوب الأداء، مع تقديم ملاحظات دقيقة لتحسين مهاراتهما الصوتية والفنية.

القارئ عطية الله رمضان: صوت قوي مع بعض الملاحظات على المد

وأشاد الشيخ حسن عبد النبي وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف بالأزهر الشريف، بأداء المتسابق عطية الله رمضان، مؤكدًا أن قراءته جيدة وأحكامه سليمة وصوته قوي، لكنه أشار إلى أن الآيات فتت بعض الشيء وأن هناك بعض الملاحظات على المد، مع التأكيد على جودة القراءة والحمد لله على الأداء المتميز.

وأضاف الدكتور طه عبد الوهاب خبير الأصوات والمقامات، أن تلاوة رمضان كانت جميلة واستخدم الطبقات الصوتية بشكل ممتاز، مشيرًا إلى أن أداؤه يتحسن مع كل مرة، بينما لفت الشيخ حسن النعماني إلى أن صوت المتسابق مرتاح وجميل لكنه يحتاج إلى مزيد من الالتزام بـ الوقف والمد لضمان تلاوة أكثر انسجامًا.

القارئ محمد وفيق: صوت موهوب يحتاج للتوازن والاستغلال الأمثل

وأشاد الشيخ حسن عبد النبي بصوت محمد وفيق ووصفه بأنه قوي ومنح ربانية في جمال الأصوات، لكنه نبه إلى أن الغنة كانت ناقصة في التلاوة.

وأشار الدكتور طه عبد الوهاب إلى أن البداية كانت قوية وحماسية، لكنه لاحظ عدم استغلال كامل المساحة الصوتية، كما شعر ببعض إرهاق الصوت في المراحل اللاحقة. وأوضح أن القرار الصوتي هو الأساس وأن اختيار المقام لم يكن موفقًا تمامًا، لكنه أضاف: «أنت موهوب جدًا وصوتك يعجبني، الصوت لا يؤمر ولكنه يطاع»، مؤكدًا على إمكانيات المتسابق الكبيرة مع الحاجة لمزيد من التدريب على التحكم الصوتي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

دولة التلاوة عطية الله رمضان محمد وفيق لجنة تحكيم دولة التلاوة مسابقة دولة التلاوة الشيخ حسن عبد النبي الدكتور طه عبد الوهاب

مواد متعلقة

هدية من السماء، دولة التلاوة يحتفي بصوت الشيخ القارئ مصطفى إسماعيل

جوهرة ذهبية، محمد ماهر يتألق في دولة التلاوة وصوته يجذب إعجاب لجنة التحكيم

"بث مباشر".. أصوات تلامس القلوب في منافسات برنامج دولة التلاوة

دولة التلاوة، لجنة التحكيم عن المتسابق عطية الله: هدية الرحمن للبرنامج (فيديو)

الأكثر قراءة

نتيجة مباراة الأهلي وسيراميكا في كأس عاصمة مصر بعد مرور 75 دقيقة

الأرصاد تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا السبت

تداول 26 ألف طن و1359 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر

السكة الحديد تطلق خدمة "ثالثة مكيفة" على خط القاهرة – طنطا غدا

"بث مباشر".. أصوات تلامس القلوب في منافسات برنامج دولة التلاوة

طقس السبت، أمطار خفيفة ورذاذ غير مؤثر على هذه المناطق

«دولة التلاوة» يبرز أداء عطية الله رمضان ومحمد وفيق وإشادة لجنة التحكيم

الأهلي يهزم سيراميكا بهدف ويحقق أول فوز في تاريخه بكأس عاصمة مصر (صور)

خدمات

المزيد

استقرار سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

سعر الريال القطري أمام الجنيه في مصر اليوم الجمعة 19-12-2025

مزايا وشروط الحسابات الجارية في البنك الزراعي

تعرف على سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي

المزيد

انفوجراف

شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

برنامج دولة التلاوة يشيد بأداء القارئ علي عثمان رغم ملاحظات السرعة

«دولة التلاوة» يبرز أداء عطية الله رمضان ومحمد وفيق وإشادة لجنة التحكيم

هدية من السماء، دولة التلاوة يحتفي بصوت الشيخ القارئ مصطفى إسماعيل

المزيد
الجريدة الرسمية
ads