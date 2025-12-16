الثلاثاء 16 ديسمبر 2025
البروفة الأخيرة قبل أمم أفريقيا، منتخب مصر يفوز على نيجيريا 2-1 وديا

فاز منتخب مصرعلى نيجيريا بهدفين مقابل هدف على ستاد القاهرة في آخر التجارب الودية، قبل خوض منافسات بطولة أمم إفريقيا بالمغرب، والمقرر انطلاقها في الفترة من 21 ديسمبر الجاري إلى 18 يناير المقبل والتي تقام في المغرب.

 

سجل محمود صابر لاعب منتخب مصر، الهدف الأول في مرمى نيجيريا في الدقيقة 26 قبل أن يتعادل المنتخب النيجيري في الدقيقة 45 عن طريق تشيدوزي أوازيم.

سجل مصطفى محمد الهدف الثاني لمنتخب مصر في مرمى نيجيريا في الدقيقة 53

كما أعلن الجهاز الفني لـمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، تشكيلة الفريق لمواجهة نيجيريا.

تشكيل منتخب مصر أمام نيجيريا 

دخل منتخب مصر مباراته أمام نيجيريا بتشكيل يضم كل من:

محمد الشناوي 
محمد هاني 
ياسر إبراهيم 
حسام عبد المجيد
أحمد فتوح
حمدي فتحي
مروان عطية
إمام عاشور 
أحمد سيد زيزو
محمود صابر 
مصطفي محمد

أحمد الشناوي - مصطفى شوبير - محمد صبحي - خالد صبحي - رامي ربيعة - محمد إسماعيل - أحمد عيد - محمد حمدي - محمد شحاته - مهند لاشين - مصطفي فتحي - أسامة فيصل - صلاح محسن

فيما يغيب عن اللقاء إبراهيم عادل للإصابة، ومحمود حسن تريزيجيه الذي أجرى جراحة في الأسنان.

تشكيل نيجيريا أمام مصر 

الحارس: ستانلي نوبالي

الدفاع: برايت أوسايي، زايدو سانوسي، إيغو أوجبو، تشيدوزي أوازيم

الوسط: فرانك أونييكا، توم ديلي-باشيرو، إبينيزر أكينسانميرو

الهجوم: نْواديكي، بول أوناتشو، تشيديرا إجوكه

دكة البدلاء: أوزوهو، أوباسوجي، نديدي، أجايي، لوكمان، سيريل، أونيمايتشي، محمد، إيوبي، باسي، أكورلا، والأليبي، أوسونّادي

 

مجموعة مصر في أمم أفريقيا بالمغرب

وكانت قرعة بطولة أمم أفريقيا أوقعت منتخب مصر الأول لكرة القدم ضمن المجموعة الثانية في الكان، رفقة منتخبات جنوب أفريقيا وزيمبابوي وأنجولا.

ويقص منتخب مصر شريط مشواره في بطولة أمم أفريقيا بمواجهة منتخب زيمبابوي في الجولة الأولى لحساب المجموعة الثانية في الكان.

