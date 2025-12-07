الأحد 07 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تداول 100 ألف طن بضائع وحاويات بميناء دمياط خلال 24 ساعة

ميناء دمياط، فيتو
ميناء دمياط، فيتو
18 حجم الخط

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا أعلن فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 11 سفينة، بينما غادرت 8 سفن، ليصل بذلك إجمالي السفن المتواجدة بالأرصفة إلى 33 سفينة، في مؤشر يعكس استمرار حركة الملاحة وشحن وتداول البضائع داخل الميناء.

 

تداول البضائع العامة

شهد الميناء حركة نشطة في تداول البضائع، حيث بلغت صادرات البضائع العامة 23304 طن تضمنت يوريا وجبس معبأ وكلينكر وملح صب وبضائع متنوعة، بينما سجلت الواردات 80167 طن من بينها حديد وخردة ومعدات وذرة وخشب زان وبذرة كتان وكسب عباد وبضائع متنوعة أخرى.

 

حركة الحاويات

وفيما يخص حركة الحاويات، بلغ عدد الحاويات الصادرة 941 حاوية مكافئة، بينما وصلت 550 حاوية مكافئة واردة، ووصل عدد الحاويات الترانزيت إلى 4277 حاوية مكافئة.

 

مخزون الغلال وحركة النقل الداخلي

بلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام من القمح 51034 طنًا، بينما سجلت مخازن القطاع الخاص 87900 طنًا. كما غادر الميناء 3 قطارات محملة بإجمالي 3697 طن قمح متجهة إلى صوامع شبرا والقليوبية، إلى جانب رصد 4813 حركة دخول وخروج للشاحنات.

الحبوب والغلال البضائع العامة هيئة ميناء دمياط لقليوبية ميناء دمياط والقليوبية صيد صومعة الحبوب والغلال حركة الملاحة النقل الداخلي حركة النقل

