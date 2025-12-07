تداول 100 ألف طن بضائع وحاويات بميناء دمياط خلال 24 ساعة

18 حجم الخط

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا أعلن فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 11 سفينة، بينما غادرت 8 سفن، ليصل بذلك إجمالي السفن المتواجدة بالأرصفة إلى 33 سفينة، في مؤشر يعكس استمرار حركة الملاحة وشحن وتداول البضائع داخل الميناء.

تداول البضائع العامة

شهد الميناء حركة نشطة في تداول البضائع، حيث بلغت صادرات البضائع العامة 23304 طن تضمنت يوريا وجبس معبأ وكلينكر وملح صب وبضائع متنوعة، بينما سجلت الواردات 80167 طن من بينها حديد وخردة ومعدات وذرة وخشب زان وبذرة كتان وكسب عباد وبضائع متنوعة أخرى.

حركة الحاويات

وفيما يخص حركة الحاويات، بلغ عدد الحاويات الصادرة 941 حاوية مكافئة، بينما وصلت 550 حاوية مكافئة واردة، ووصل عدد الحاويات الترانزيت إلى 4277 حاوية مكافئة.

مخزون الغلال وحركة النقل الداخلي

بلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام من القمح 51034 طنًا، بينما سجلت مخازن القطاع الخاص 87900 طنًا. كما غادر الميناء 3 قطارات محملة بإجمالي 3697 طن قمح متجهة إلى صوامع شبرا والقليوبية، إلى جانب رصد 4813 حركة دخول وخروج للشاحنات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.