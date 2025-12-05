ميناء دمياط يعلن استقبال ومغادرة 22 سفينة خلال 24 ساعة

18 حجم الخط

أعلن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط عن استقبال الميناء 11 سفينة، ومغادرة عدد مماثل خلال 24 ساعة، ووصل إجمالي السفن المتواجدة على الأرصفة إلى 28 سفينة.

ومن بين السفن الراسية سفينة الحاويات العملاقة YM WINNER التابعة للخط الملاحي العالمي Yang Ming، وتحمل علم سنغافورة، بطول 368 مترًا وعرض 51 مترًا، وبغاطس يصل إلى 15.70 متر، بما يعكس جاهزية الميناء وقدرته على استقبال السفن العملاقة ذات الغاطس الكبير، وكفاءة وحدات الخدمات البحرية وأطقم الإرشاد.

تداول البضائع العامة



سجلت حركة الصادر من البضائع العامة 33370 طنًا تضمنت:

14700 طن يوريا

8216 طن جبس معبأ

235 طن حديد

1270 طن مولاس

8949 طن بضائع متنوعة



فيما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 48073 طنًا شملت:

9790 طن قمح

9684 طن حديد

9500 طن خردة

7837 طن فول صويا

8518 طن ذرة

1075 طن خشب زان

569 طن أبلاكاش

729 طن بذرة كتان

371 طن بضائع متنوعة

ميناء دمياط... فيتو

تداول الحاويات



بلغت حركة الصادر من الحاويات 614 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 169 حاوية مكافئة، والترانزيت 2871 حاوية مكافئة.

رصيد الحبوب والغلال وحركة النقل



وصل رصيد القمح بصومعة القطاع العام داخل الميناء إلى 67125 طنًا، فيما بلغ رصيد مخازن القطاع الخاص 90640 طنًا.

كما غادر الميناء قطاران محمّلان بكمية إجمالية 2516 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا والقليوبية.

وسجلت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 5120 حركة خلال الفترة ذاتها.



تواصل هذه المؤشرات تأكيد قدرة ميناء دمياط على دعم حركة الصادرات والواردات بكفاءة، وتعزيز دوره كمركز محوري في منظومة النقل البحري والتجارة الدولية.

