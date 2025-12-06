استقبال ومغادرة 30 سفينة وتداول بضائع متنوعة بميناء دمياط خلال 24 ساعة

18 حجم الخط

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا أعلن فيه عن حركة ملاحية نشطة داخل الميناء، حيث استقبل الميناء 15 سفينة وغادرت 15 سفينة أخرى، ليصل إجمالي السفن المتواجدة على الأرصفة إلى 28 سفينة.

وبلغ إجمالي ما تم تداوله من بضائع الصادر 15496 طنًا، تضمنت 6800 طن يوريا و8496 طن جبس معبأ، بالإضافة إلى 200 طن بضائع متنوعة، في إطار استمرار حركة التصدير عبر الميناء دون توقف.

الوارد من البضائع العامة

وشهد الميناء واردات بلغت 45327 طنا من السلع المختلفة، تمثلت في 6055 طن حديد و18541 طن خردة و1337 طن فول صويا و13265 طن ذرة و1774 طن زيت طعام و1519 طن خشب زان و836 طن بذرة كتان و2000 طن كسب عباد، في مؤشر واضح على تنوع السلع المتداولة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام إلى 59524 طنًا من القمح، بينما بلغ المخزون داخل مخازن القطاع الخاص 88670 طنًا، بما يعكس تدفقًا مستمرًا لحركة الغلال داخل الميناء.

ميناء دمياط... فيتو

قطارات وشاحنات

وغادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية بلغت 2506 أطنان من القمح متجهين إلى صوامع شبرا والقليوبية، كما سجل الميناء حركة نشطة للشاحنات بإجمالي 3441 حركة دخولًا وخروجًا.

خط ملاحي دولي نحو أوروبا

وفي إطار الرحلات الدولية المنتظمة، غادرت السفينة OLYMPOS SEAWAYS التابعة للخط الملاحي RORO الرابط بين مينائي دمياط وتريستا الإيطالي بعد تداول 4785 طنًا من الخضروات والفواكه والضفائر وإشارات السيارات والعدادات وأنابيب الفايبر جلاس والأقمشة والمنسوجات والملابس، ضمن شحنة تصديرية متجهة إلى عدة دول أوروبية شملت إيطاليا وهولندا وألمانيا وإنجلترا وسلوفاكيا وسلوفينيا والتشيك وإستونيا ورومانيا وإسبانيا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.