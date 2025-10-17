الجمعة 17 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ميناء دمياط يواصل نشاطه البحري والتجاري ويُصدّر منتجات مصرية إلى أوروبا

ميناء دمياط.. ڤيتو
ميناء دمياط.. ڤيتو

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانا أوضح فيه استمرار حركة النشاط داخل الميناء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، حيث استقبل الميناء إحدى عشرة سفينة وغادرت تسع سفن ليصل بذلك إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى أربع وثلاثين سفينة، 

أكثر من 37 ألف طن صادرات متنوعة

فيما شهدت حركة الصادر من البضائع العامة نشاطًا ملحوظًا بإجمالي 37522 طنا شملت شحنات من اليوريا والكلينكر والأسمنت المعبأ والجبس المعبأ وكميات متنوعة من البضائع المختلفة

ميناء دمياط.. فيتو 
ميناء دمياط.. فيتو 

واردات تتجاوز 60 ألف طن من الحبوب والمعادن

كما سجلت حركة الوارد من البضائع العامة نحو 60772 طنًا تضمنت القمح والذرة والحديد والحمص والأخشاب والخردة إلى جانب بضائع متنوعة أخرى، وبلغ رصيد القمح في صومعة الحبوب والغلال التابعة للقطاع العام 89176 طنًا بينما بلغ في مخازن القطاع الخاص 24438 طنًا

وشهد الميناء أيضًا مغادرة قطارين بحمولة إجمالية 2505 أطنان من القمح متجهين إلى صوامع شبرا والقليوبية، كما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 5748 شاحنة على مدار اليوم، مما يعكس حجم النشاط التجاري المتواصل داخل الميناء

وفي إطار الرحلات البحرية المنتظمة غادرت السفينة OLYMPOS SEAWAYS التابعة للخط الملاحي RORO الذي يربط بين مينائي دمياط وتريستا الإيطالي بعد أن قامت بتداول 2709 أطنان من البضائع المتنوعة من خضروات وفواكه ومنسوجات وأنابيب وكابلات ألومنيوم، متجهة إلى عدد من الدول الأوروبية من بينها إيطاليا وهولندا وألمانيا وإنجلترا وسلوفاكيا والتشيك وسويسرا وسلوفينيا وبولندا وفرنسا وإسبانيا والسويد، في تأكيد جديد على استمرار حركة التبادل التجاري بين ميناء دمياط والموانئ الأوروبية.

