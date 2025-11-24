الإثنين 24 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

المستشارة أمل عمار تدلي بصوتها في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب

المستشارة أمل عمار،
المستشارة أمل عمار، فيتو
18 حجم الخط

أدلت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، صباح اليوم، بصوتها في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك في لجنة مدرسة القناة بزهراء المعادي فى محافظة القاهرة.

وأعربت المستشارة أمل عمار عن اعتزازها بالمشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري الهام، مؤكدة تقديرها للجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لضمان سير العملية الانتخابية في أجواء من النظام والانضباط، مشيدة بالتعاون المثمر بين جميع الجهات المعنية لضمان مشاركة آمنة وسلسة للمواطنين.

كما أكدت أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا كبيرًا بتمكين المرأة سياسيا، وهو ما يتجلى في حرصها الدائم على المشاركة في جميع الاستحقاقات الوطنية، وهو ما يعكس وعيها الوطني وإيمانها بدورها الفاعل في صياغة السياسات العامة وصنع مستقبل الوطن، مشيرة إلى أن المرأة كانت وما زالت عنصرًا أساسيًّا في دعم مسيرة الاستقرار والتنمية.

المستشارة أمل عمار 
المستشارة أمل عمار، فيتو 

ودعت المستشارة أمل عمار جميع سيدات مصر في محافظات المرحلة الثانية إلى التوجه إلى الجان الانتخابية والإدلاء بأصواتهن، مؤكدة أن صوت المرأة قوة حقيقية تسهم في تشكيل البرلمان المقبل، وترسخ مبادئ المشاركة والمسؤولية، وتعبر عن حضورها الفاعل في الحياة السياسية.

كما أشارت إلى أن المجلس القومي للمرأة قد أطلق غرفة عمليات مركزية وغرف عمليات فرعية بالمحافظات لمتابعة مشاركة السيدات على مدار أيام التصويت، وتلقي أي شكاوى أو استفسارات، وتقديم الدعم اللازم لضمان مشاركة إيجابية وفاعلة للمرأة في العملية الانتخابية.

txt

انتخابات النواب: إقبال متوسط بلجنة مدرسة تطاي التجارية في الغربية (فيديو)

txt

غرفة عمليات "الجبهة الوطنية" تتابع التصويت في انتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المستشارة أمل عمار المجلس القومي للمرأة انتخابات مجلس النواب البرلمان الرئيس عبد الفتاح السيسي المرأة

مواد متعلقة

أمين عام البرلمان يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب

انطلاق حملة الـ 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة

قومى المرأة ينعى الإعلامية ميرفت سلامة

بعد الجدل حول برنامج "دولة التلاوة"، المجلس القومي للمرأة يدعم آية عبد الرحمن

الأكثر قراءة

انفجار بركاني هائل في إثيوبيا يثير الذعر، وتحذير من خطر شديد على الدول المجاورة (فيديو)

إحدى لجان الشرقية تشهد توترا بعد انتشار فيديو يتهم مرشحا بالتدخل في الانتخابات

حكاية سرقة 2 مليون جنيه ودائع من الإنترنت البنكي، طبيب يستغيث: تحويشة العمر ضاعت في ساعة (فيديو)

الحبس 6 أشهر للفنان فادي خفاجة بتهمة سب وقذف مجدي كامل

البلدي تتراجع جنيهين، سعر الفراخ اليوم الإثنين 24 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

السيسي يوجه بإزالة جميع التعديات على مجرى نهر النيل

ارتفاع سعر جرام الذهب اليوم الإثنين، عيار 21 يصل لهذا المستوى

استصلاح أراضٍ جديدة وطرحها مع بداية 2026، تعرف على خطة جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق المحلي اليوم الإثنين

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الإثنين

استقرار سعر السكر في السوق المحلية اليوم

قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحدد مدده وشروطه، تعرف على ضوابط الحبس الاحتياطي

المزيد

انفوجراف

7 حالات تبطل الصوت الانتخابي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في ذكرى رحيله: الشيخ محمود خليل الحصري صوت خالد في عالم التلاوة

تفسير رؤية المأذون في المنام وعلاقتها بالترقية في العمل

حكاية جامع الشيخ عبد الغني النابلسي في دمشق وأبرز مؤلفاته

المزيد
الجريدة الرسمية