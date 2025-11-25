أمل عمار: اليوم العالمى لمناهضة العنف يؤكد حق كل امرأة في أن تعيش آمنة

18 حجم الخط

شهدت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومى للمرأة، الاحتفال الموسع، الذى نظمته وزارة الأوقاف بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، والذى جمع قيادات دينية ووطنية وعدد من الخبراء والمتخصصين؛ تأكيدا لرسالة الدولة في صون حقوق المرأة وحمايتها من جميع أشكال العنف، وترسيخ الخطاب الديني المستنير، وذلك في إطار جهود الوزارة المجتمعية والتوعوية.

شهد الاحتفال حضور الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والأستاذ الدكتور نظير عياد مفتي الديار المصرية، ومعالي الوزيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج ورئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي، والأستاذ الدكتور محمد عبد الدايم الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إلى جانب كوكبة من قيادات وزارة الأوقاف والمجلس القومى للمرأة.

حيث عبرت المستشارة أمل عمار عن سعادتها بالمشاركة في هذه الاحتفالية التي تنظمها وزارة الأوقاف في إطار اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، هذا اليوم الذي يحمل رسالة إنسانية سامية تؤكد حق كل امرأة في أن تعيش آمنة، مكرمة متمتعة بحقوقها كاملة، وقادرة على المشاركة في تنمية وطنها دون خوف أو تمييز.

وأكدت رئيسة المجلس على أن انعقاد هذه الاحتفالية تحت رعاية وزارة الأوقاف يؤكد الدور المحوري للخطاب الديني الوسطي والمستنير في ترسيخ قيم الرحمة والعدل والمساواة، فالتوعية الدينية هى أحد أهم الأسلحة في مواجهة ظاهرة العنف بكافة أشكاله، ويعد هذا التعاون الوثيق بين مؤسسات الدولة كافة دليل واضح على أن حماية المرأة مسؤولية مشتركة تتطلب تكامل صادق بين جميع الجهات.

وأشارت المستشارة أمل عمار الى أن القيادة السياسية في مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أولت اهتماما كبيرا بقضية مناهضة العنف ضد المرأة، كما جاءت كلمته خلال احتفالية الأمم المتحدة بذكرى مرور ٢٥ عاما على إعلان بكين لتثبت أن تمكين المرأة وحماية حقوقها يمثلان ركيزة أساسية لنهضة المجتمع وتقدمه، وقد عزز دستور الجمهورية الجديدة هذا الالتزام من خلال نص المادة (۱۱) التي تلزم الدولة بحماية المرأة من جميع أشكال العنف، وهو نص لم يدرج لمجرد التزام دولي، بل ليعبر عن إرادة وطنية صادقة لصون كرامة المرأة المصرية.

ووجهت المستشارة أمل عمار وافر الامتنان لوزارة الأوقاف، بقيادة معالي الوزير الدكتور أسامة الأزهري، على جهودها الكبيرة في نشر القيم الدينية الصحيحة وتدريب الأئمة والواعظات، وتخصيص برامج توعوية تحذر من مخاطر العنف الأسري والمجتمعى، وأتوجه بتحية تقدير خاصة للواعظات الفضليات اللاتي يحملن رسالة نبيلة في التوعية وتصحيح المفاهيم المغلوطة.

وأكدت المستشارة أمل عمار على أن القضاء على العنف ضد المرأة يتطلب مسارات ثلاثة، تشريعات رادعة وتوعية مجتمعية تغير الممارسات الضارة وليست ثقافتنا الأصيلة ثالثا دعما نفسيا واجتماعيا واقتصاديا للمرأة والفتيات، ومصر تسير بقوة على هذه المسارات جميعا في ظل توجيهات القيادة السياسية الحكيمة.

واختتمت كلمتها بالتأكيد على اعتزاز المجلس القومي للمرأة بشراكته المستمرة مع كافة الوزرات، وزارة الأوقاف، وزارة الشباب والرياضة، وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة التنمية المحلية، والمجتمع المدني ومنظومة العمل الأهلي، لتحقيق مجتمع رافض للعنف بكل صوره يصون كرامة المرأة ويرسخ قيم الرحمة والعدالة والمساواة وكل عام ونساء مصر والعالم بخير وأمان وسلام.



