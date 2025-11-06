الخميس 06 نوفمبر 2025
سياسة

رئيس مجلس الشيوخ يستقبل رئيسة القومي للمرأة

رئيس مجلس الشيوخ
رئيس مجلس الشيوخ ورئيسة المجلس القومى للمرأة
 استقبل المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، اليوم، المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، والوفد المرافق لها.

أعضاء المجلس القومي للمرأة

في مستهل اللقاء، قدّمت المستشارة أمل عمار، باسمها وباسم جميع عضوات وأعضاء المجلس القومي للمرأة، خالص التهاني والتقدير إلى المستشار عصام فريد بمناسبة توليه رئاسة مجلس الشيوخ، متمنية له دوام التوفيق والسداد في أداء مهامه التشريعية بما يخدم الوطن.

وأكدت رئيسة المجلس القومي للمرأة أن المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أولى قضايا المرأة اهتمامًا غير مسبوقًا، دعمًا وتمكينًا ومشاركةً في بناء الوطن.

مكانة المرأة المصرية

من جانبه، أعرب المستشار عصام فريد عن خالص شكره وتقديره للمستشارة أمل عمار على التهنئة الكريمة، مثمنا  جهود المجلس القومي للمرأة في دعم وتعزيز مكانة المرأة المصرية في مختلف المجالات.

وأكد رئيس مجلس الشيوخ خلال اللقاء حرصه على استمرار التعاون والتنسيق المشترك بين المجلسين، دعما  لحقوق المرأة والأسرة المصرية، وبما يسهم في تحقيق المزيد من التقدم والازدهار للوطن.

حضر اللقاء كل من؛ المستشار فارس سعد، وكيل مجلس الشيوخ، والمستشار الدكتور أحمد عبد الغني، الأمين العام للمجلس، والمستشار عمرو يسري، المستشار القانوني لرئيس المجلس.

الجريدة الرسمية