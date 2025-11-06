رئيس مجلس الشيوخ يستقبل رئيسة القومي للمرأة

18 حجم الخط

استقبل المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، اليوم، المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، والوفد المرافق لها.

أعضاء المجلس القومي للمرأة

في مستهل اللقاء، قدّمت المستشارة أمل عمار، باسمها وباسم جميع عضوات وأعضاء المجلس القومي للمرأة، خالص التهاني والتقدير إلى المستشار عصام فريد بمناسبة توليه رئاسة مجلس الشيوخ، متمنية له دوام التوفيق والسداد في أداء مهامه التشريعية بما يخدم الوطن.

وأكدت رئيسة المجلس القومي للمرأة أن المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أولى قضايا المرأة اهتمامًا غير مسبوقًا، دعمًا وتمكينًا ومشاركةً في بناء الوطن.

مكانة المرأة المصرية

من جانبه، أعرب المستشار عصام فريد عن خالص شكره وتقديره للمستشارة أمل عمار على التهنئة الكريمة، مثمنا جهود المجلس القومي للمرأة في دعم وتعزيز مكانة المرأة المصرية في مختلف المجالات.

1000178588 1000178585



وأكد رئيس مجلس الشيوخ خلال اللقاء حرصه على استمرار التعاون والتنسيق المشترك بين المجلسين، دعما لحقوق المرأة والأسرة المصرية، وبما يسهم في تحقيق المزيد من التقدم والازدهار للوطن.

حضر اللقاء كل من؛ المستشار فارس سعد، وكيل مجلس الشيوخ، والمستشار الدكتور أحمد عبد الغني، الأمين العام للمجلس، والمستشار عمرو يسري، المستشار القانوني لرئيس المجلس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.