أمل عمار تتابع انتخابات النواب من داخل غرفة القومي للمرأة

تفقدت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، سير العملية الانتخابية خلال اليوم الثاني لانتخابات الدوائر الملغاة بأحكام قضائية ضمن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك من داخل غرفة العمليات المركزية بالمجلس.

جاء ذلك بحضور الدكتورة رشا مهدي، عضوة المجلس ومقررة لجنة المشاركة السياسية والمشرف العام على أعمال الغرفة، وياسمين زكريا مدير عام الإدارة العامة للحملات والتوعية، وسماح عبد النافع مدير عام الإدارة العامة لتخطيط البرامج، إلى جانب مشاركة منسقي الغرف الفرعية بالمحافظات عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

 

حيث استمعت المستشارة أمل عمار إلى تقارير تفصيلية من منسقي الغرف الفرعية بالمحافظات حول مؤشرات المشاركة منذ الصباح، وجهود فرق المتابعة في تقديم الدعم للناخبات والتعامل السريع مع أي ملاحظات أو استفسارات ترد إلى غرفة العمليات المركزية. كما تابعت جهود فروع المجلس القومي للمرأة بالمحافظات في مساندة السيدات خلال عملية التصويت.

وأشادت رئيسة المجلس بالجهود الكبيرة التي يبذلها المنسقون والمنسقات على مستوى المحافظات المصرية، مؤكدة أن التقارير اليومية تساهم في بناء فهم أدق للتحديات التي قد تواجه الناخبات والناخبين خلال الفترات المقبلة، بما يساعد على وضع خطط أكثر فاعلية واستجابة.

نتيجة انتخابات النواب في الدوائر الملغاة بـ قنا والإسكندرية والبحيرة (فيديو)

انتخابات النواب، إقبال ضعيف على لجنتي الجمهورية وسنية طه بأسوان (صور)

