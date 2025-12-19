تكافؤ الفرص بالشرقية تكثف نشاطها التوعوي بـ4 مراكز

18 حجم الخط

نفذت وحدات تكافؤ الفرص بمحافظة الشرقية 10 ندوات توعوية ودينية وثقافية، بالتنسيق مع مديريات الأوقاف والصحة والتربية والتعليم والثقافة والطب البيطري وذلك بمراكز فاقوس وديرب نجم ومنيا القمح وحى ثان الزقازيق.

تنفيذ سلسلة من الندوات

وكشفت غادة زاهر، رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام، أن وحدات تكافؤ الفرص بمختلف مراكز ومدن المحافظة، كثّفت جهودها علي مدار الأسبوع الماضي بتنفيذ سلسلة من الندوات التوعوية الهادفة لترسيخ قيم الإحترام والمساواة، وحماية المرأة من جميع أشكال العنف، وتمكينها من القيام بدورها الحيوي في بناء المجتمع..

رفع الوعي المجتمعي وتعزيز ثقافة تمكين المرأة

مشيرة إلى أن الندوات تناولت الحديث عن حقوق العباد فى الإسلام وأهمية المحافظة على الصلاة والإحترام حق والتحرش جريمة والمخاطر التى تواجه المراهقين ومنع كافة أشكال التنمر على ذوي الهمم وأهمية دمج ذوى الهمم فى المجتمع ونحو مجتمع أمن وأضرار الاستخدام المفرط للمضادات الحيوية وكيفية وقاية المواشي من الحمى القلاعية ومرض الجلد العقدى واستخدام المضادات الحيوية تحت إشراف طبي وذلك لرفع الوعي المجتمعي، وتعزيز ثقافة تمكين المرأة مما يساهم في النهوض بالمجتمع.

المهندس حازم الاشمونى

وبدوره أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على دعم الجهود المبذولة لرفع الوعي المجتمعي بمختلف القضايا الوطنية والاجتماعية وتعزيز دور المرأة في تحقيق التنمية الشاملة بمختلف القطاعات، موجهًا بضرورة تنظيم الندوات التوعوية الموجهة للمرأة والفتاة باعتبارها أهم شرائح المجتمع وأكثرها احتياجا للتوعية والرعاية.

