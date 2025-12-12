محافظ الشرقية: تكثيف برامج التدريب وتوفير مشروعات وفرص عمل للشباب

18 حجم الخط

تتولى إدارة التعاون الإنتاجي بمحافظة الشرقية الإشراف الكامل على مراكز الخدمة والتدريب التابعة لها، والتي تعتبر من العناصر الأساسية بكل مؤسسة تسعى إلى تحقيق النجاح والتحسين المستمر.

تدريب عدد من الشباب على الحرف المهنية

وكشفت رشا شوقي مديرة إدارة التعاون الإنتاجى، عن أن النهوض بالصناعات الحرفية يتم من خلال عمل دورات تدريبية سنوية تمتد لمدة ٣ أشهر بمراكز المحافظة ممولة من وزارة التنمية المحلية، تتضمن تدريب عدد من الشباب على بعض الحرف المهنية من أجل تنمية مهاراتهم ومواجهة البطالة، حيث تقديم حلول تشغيلية وتدريبية تسهم في تحسين أداء الأفراد وزيادة كفاءة العمل.

دعم تشغيل الأيدى العاملة

وأشارت إلى أنه يتم تطوير مهارات العمال الفنيين من خلال برامج تدريبية متخصصة تدعم تشغيل الأيدي العاملة وتحسين جودة الخدمات ورفع مستوى رضا العملاء، بما يعزز الإنتاجية، وتقليل الفاقد بالاعتماد علي الاستخدام الأمثل للموارد

المراكز المتواجد بها التعاون الإنتاجى

وأضافت مديرة إدارة التعاون الإنتاجي: إن مراكز الخدمة والتدريب تتوافر في مركز فاقوس، حيث يقدم خدمة وتدريب بالصالحية للملابس الجاهزة، حيث يقوم المركز بشراء الخامات وتصنيعها ويقوم ببيع ملابس جاهزة وأغطية إلي جانب إجراء الإصلاحات بالملابس، وفى مركز ديرب أيضا يوجد مركز خدمة وتدريب بكراديس للملابس الجاهزة، حيث يقوم المركز بشراء الخامات وتصنيعها ويقوم ببيع أغطية ومفارش منزلية لتقديم منتج وجودة بأسعار تناسب المواطن.

المهندس حازم الأشمونى

بدوره أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية علي الدور الحيوي والهام لمنظومة التعاون الإنتاجي، في تقديم جهود متميزة لتدريب الشباب ودعم الصناعات الحرفية، مؤكدًا أن المحافظة مستمرة في دعم برامج التدريب التي تفتح فرص عمل حقيقية وتساهم في تحسين جودة المنتجات المحلية.

