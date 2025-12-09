محافظ الشرقية يشدد على رفع كفاءة منظومة الإنارة العامة وإزالة الإشغالات والتعديات

18 حجم الخط

أكد المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية رفع كفاءة منظومة الإنارة العامة من خلال مراجعة أعمدة الإنارة والتأكد من تشغيلها بشكل جيد، فضلًا عن رفع كافة أشكال الإشغالات والتعديات على حرم الشوارع، وإزالة الإعلانات المخالفة، والمرور على المراكز التكنولوجية للاطمئنان على انتظام سير العمل بها وكذلك حل أي مشكلات طارئة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للشوارع بعموم محافظة الشرقية

تنفيذ ازالة لهنجر مخالف بني على 650 متر

وواصلت الأجهزة التنفيذية بمركز منيا القمح برئاسة أشرف عامر جهودها خلال الساعات الأخيرة، حيث نجحت في تنفيذ إزالة فورية لهنجر مخالف مقام على مساحة ٦٥٠م بالوحدة المحلية بالعزيزية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين كما تابع رئيس المركز انتظام سير العمل باللجان الفنية وإزالة أي معوقات لسرعة إنهاء طلبات المواطنين.

عدم خروج معدة للعمل قبل التأكد من كفاءتها

كما قام عبد العاطي عبد الفتاح رئيس حى أول الزقازيق بجولة داخل الحملة الميكانيكية للتأكد من صيانة السيارات والمعدات وعدم خروج أي معدة للعمل قبل التأكد من كفاءتها العالية كما تم متابعة أعمال النظافة بالشوارع والميادين الرئيسية، ورفع تراكمات القمامة وغسيل الأرصفة كما واصل حي ثان أعمال صيانة أعمدة وكشافات الإنارة تحت إشراف محمد أبو هاشم رئيس رئيس الحي.

الانتظام فى الجداول الزمنية وتركيب اعمدة الانارة

وتابع شعبان أبو الفتوح رئيس مركزالزقازيق، أعمال الصيانة داخل ورش الحملة الميكانيكية، موجهًا بضرورة الانتظام في الجداول الزمنية لإنهاء الأعطال ورفع كفاءة المعدات باعتبارها ركيزة العمل الميداني كما تابع رئيس مركز الزقازيق جهود رفع مياه الأمطار بطرق المدينة، ووجّه بتكثيف أعمال شفط المياه ورفع المخلفات لتحقيق السيولة المرورية ومنع التكدسات ذلك بالاضافة الى انه تم تنفيذ أعمال صيانة أعمدة وكشافات الإنارة على طريق الزنكلون ومزلقان شرويدة، واستكمال تركيب الأعمدة بطريق مصرف القليوبي الجديد، تحت إشراف قسم الإنارة

استمرار الحملات بههيا

كذلك قام أيمن هيكل رئيس مركز ههيا بمتابعة أعمال رفع القمامة من الشوارع، تقليم الأشجار، غسيل المداخل، ونقل المخلفات للمقلب العمومي، مؤكدًا استمرار الحملات الصباحية والمسائية لرفع كفاءة النظافة.

تسريب مفاجئ بخط مياة 6 بوصة بصان الحجر

وقاد ممدوح علي أنور رئيس مدينة صان الحجر أعمال النظافة، ورفع المخلفات وتسوية الطرق الترابية لتيسير حركة المواطنين، مؤكدًا استمرار الجهود للحفاظ على بيئة نظيفة. كما تابع أعمال إصلاح تسريب مفاجئ بخط مياه قطر ٦ بوصة بشارع المدارس، بحي طيبه حيث تحركت فرق المياه فور الإبلاغ وتم غلق المحبس الرئيسي والبدء في الإصلاح لضمان عودة الخدمة دون تأثر.

تنفيذ دهانات الاعمدة

وقام أحمد ضاحي رئيس مركز ديرب نجم أعمال التجميل وقص الأشجار وزراعة الحوليات الشتوية، إلى جانب رفع المخلفات بالمدينة والوحدات المحلية صفط زريق وبهنيا وجميزة بني عمرو ودبيج وتم تنفيذ دهانات أعمدة الإنارة وتمهيد الطرق ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

التفتيش على لمراجعة جودة الرغيف

كما تم التفتيش على المخابز لمراجعة جودة الرغيف ونظافة الأدوات والأسواق لضبط جودة المعروضات ومحطات المياه لمراجعة التشغيل والصيانة والمدارس للوقوف على انتظام العملية التعليمية.كما تابع رئيس المركز أعمال صيانة كشافات الإنارة بقرية صفط زريق، موجهًا بتشغيل الخط بكامل طاقته لضمان إضاءة آمنة للمواطنين.

صيانة المعدات الثقيلة ومراجعة كفاءة السيارات

وتابع يسري راشد رئيس مركزالابراهيمية أعمال منظومة النظافة داخل المدينة والقرى الحلوات وكفور نجم ومباشر، ورفع تراكمات القمامة والسفوحة من الطرق الرئيسية كما قام رئيس المركز بزيارة الحملة الميكانيكية لمتابعة صيانة المعدات الثقيلة ومراجعة كفاءة السيارات، ثم تفقد سير العمل بالمركز التكنولوجي واستقبال ملفات التصالح.

الحملات المكثفة بمركز الحسينية

واصلت رئاسة مركز الحسينية برئاسة المهندس محمد العوضي حملاتها المكثفة للتأكد من جودة رغيف الخبز والتزام أصحاب المخابز كما شنت رئاسة المركز حملة لرفع الأشغالات من أمام مدرسة التجارة بنات وفك التكدسات والاختناقات المرورية وقد أسفرت الحملة عن رفع ٥ ترابيزات و١٠ كراسي ومظلة كبيرة بالطريق الرئيسي.

متابعة انتظام العمل بلجان الفنية بفاقوس

كما تابع محمد الأباصيري رئيس مركز فاقوس حملات النظافة ورفع القمامة والأتربة وقص وتهذيب الأشجار بالشوارع والميادين الرئيسية ضمن الوردية الصباحية كما تابع رئيس المركز انتظام سير العمل باللجان الفنية وإزالة أي معوقات لسرعة إنهاء طلبات المواطنين.

تعقيم المصارف بالتعاون مع مكتب ناقلات الامراض

كما نفذت الوحدات المحلية بنبتيت والصحافة بمركز مشتول السوق أعمال رفع القمامة وتحسين مستوى النظافة وكذلك أعمال تطهير وتعقيم المصارف بالتعاون مع مكتب ناقلات الأمراض بالإدارة الصحيةوتحت إشراف اللواء محمد بهاء الدين رئيس المركز.

رئيس مدينة منشاة ابو عمر

وتفقد رئيس المدينة المهندس هشام أبو الليل رئيس مدينة منشأة ابوعمر سوق اليوم الواحد للاطمئنان على توافر السلع الغذائية بأسعار مخفضة للأهالي كما تابع رئيس المدينة أعمال زراعة الأشجار ضمن مبادرة ١٠٠ مليون شجرة للحفاظ على البيئة والمظهر الحضارى للمدينة.

