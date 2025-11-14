تكافؤ الفرص بالشرقية تنفذ 9 ندوات توعوية لمناهضة العنف ضد المرأة

18 حجم الخط

أكدت غادة زاهر، رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام بمحافظة الشرقية ، أن وحدات تكافؤ الفرص بمختلف مراكز ومدن المحافظة، كثّفت جهودها علي مدار الأسبوع الماضي بتنفيذ سلسلة من الندوات التوعوية الهادفة لمناهضة العنف ضد المرأة وكذلك ترسيخ قيم الإحترام والمساواة، وحماية المرأة من جميع أشكال العنف، وتمكينها من القيام بدورها الحيوي في بناء المجتمع..

ندوات توعوية ودينية وثقافية

وأشارت إلى أنه تم تنفيذ ٩ ندوات توعوية ودينية وثقافية، بالتنسيق مع مديريات الزراعة والأوقاف والصحة والتربية والتعليم والمجلس القومى للمرأة والأزهر الشريف وجهاز شئون البيئة بالشرقية وذلك بمراكزفاقوس ومشتول السوق وديرب نجم ومنيا القمح وحي ثان الزقازيق

مخاطرالزواج المبكر زواج القاصرات

تناولت تلك الندوات الحديث عن التمكين السياسى للمرأة والتربية الصحيحة ومخاطر الزواج المبكر وزواج القاصرات والتنمية المستدامة ومناهضة العنف ضد المراة " وذلك لرفع الوعي المجتمعي، وتعزيز ثقافة تمكين المرأة مما يساهم في النهوض بالمجتمع.

التقدم لاستخراج 630 بطاقة مجانية فى اسبوع

وفي إطار تمكين المرأة وتفعيلا لمبادرة بطاقتك حقوقك بالتنسيق مع الأحوال المدنية.تم إنهاء إجراءات التقديم على ٦٣٠ بطاقة مجانية للسيدات بقرى قشا والغفارية وكفر دهمشا والبتيةبنطاق مركز ومدينة مشتول السوق.

تنفيذاالندوات والبرامج التثقيفية

وبدوره ثمن المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية جهود وحدات تكافؤ الفرص بالمحافظة لدورها الفعال في تنفيذ الندوات والبرامج التثقيفية،والتي تعد منصات توعوية فاعلة لدعم قضايا المرأة وتعزيز الوعي المجتمعي، تماشيًا مع توجهات القيادة السياسية بضرورة تضافر الجهود لتعزيز المشاركة المجتمعية الواعي

