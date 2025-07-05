وحدات تكافؤ الفرص بالشرقية تكثف نشاطها لتفعيل مبادرة "معًا بالوعي نحميها"

قامت وحدات تكافؤ الفرص المتواجدة بمراكز المدن والوحدات المحلية بنطاق محافظة الشرقية بتكثيف نشاطها لتفعيل مبادرة "معًا بالوعى هنحميها" حيث قامت بتنفيذ ٦ ندوات دينية وتوعوية وثقافية خلال الأسبوع الماضى، أستهدفت السيدات، وتناولت (الأثار السلبية لحرب الشائعات ومواقع التواصل الإجتماعى وكيفية الوقاية من مرض السعار - كن إيجابيًا وحافظ على ممتلكات بلدنا - تربيه الابناء والبنات – ترشيد إستهلاك الكهرباء -٣٠ يونيو إرادة شعب وصناعة المستقبل).

وقالت غادة زاهر رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام انه خلال الأسبوع الماضى كثفت وحدات تكافؤ الفرص نشاطها بنطاق المحافظة حيث قامت وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام بتنظيم ندوتين بعنوان " الأثار السلبية لحرب الشائعات ومواقع التواصل الإجتماعى –كيفية الوقاية من مرض السعار" وذلك بمكتبة مصر العامة بالزقازيق بالتنسيق مع وحدة حماية الطفل ووحدة حقوق الإنسان ووحدة السكان بالديوان العام ومديرية الطب البيطرى بالشرقية.

كما قامت وحدة تكافؤ الفرص بمركز فاقوس بتنظيم ندوتين الاولى كانت " كن إيجابيًا وحافظ على ممتلكات بلدنا " وذلك بالوحدة المحلية بالبيروم بالتنسيق مع الإدراة الصحية وتربية الأبناء والبنات وذلك بمقر المدينة الآمنة بمكتبة مصر العامة بفاقوس بالتنسيق مع وحدة السكان ووحدة حماية الطفل بالمركز.

كما قامت وحدة تكافؤ الفرص بمركز منيا القمح بتنظيم ندوتين الاولى 30 يونيو إرادة شعب وصناعة المستقبل " وذلك بمركز الشباب بالوحدة المحلية بالسعديين والثانية ترشيد إستهلاك الكهرباء " وذلك بمركز شباب الوحدة المحلية بالجديدة بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة كما قامت وحدة تكافؤ بمركز الإبراهيمية بالمشاركة في تنظيم القافلة الطبية التوعوية الشاملة بمدرسة خالد بن الوليد الإبتدائية بقرية الحلوات.

وأكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أهمية تفعيل مبادرة"معًا.. بالوعي نحميها" من أجل دعم الجهود المبذولة لرفع الوعي المجتمعي بمختلف القضايا الوطنية والإجتماعية وتعزيز دور المرأة في تحقيق التنمية الشاملة بمختلف القطاعات،موجهًا على ضرورة تنظيم الندوات التوعوية الموجهة للمرأة والفتاة بإعتبارها أهم شرائح المجتمع وأكثرها احتياجًا للتوعية والرعاية.

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