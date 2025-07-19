تكافؤ الفرص بالشرقية تكثف نشاطها لتفعيل مبادرة "معًا بالوعي نحميها"

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، أهمية تفعيل مبادرة"معًا.. بالوعي نحميها"من أجل دعم الجهود المبذولة لرفع الوعي المجتمعي بمختلف القضايا الوطنية والاجتماعية وتعزيز دور المرأة في تحقيق التنمية الشاملة بمختلف القطاعات، موجهًا بضرورة تنظيم الندوات التوعوية الموجهة للمرأة والفتاة باعتبارها أهم شرائح المجتمع وأكثرها احتياجًا للتوعية والرعاية.

تنفيذ 6 ندوات دينية وتوعوية وثقافية

وتنفيذًا لتكليفات محافظ الشرقية قامت وحدات تكافؤ الفرص المتواجدة بمراكز المدن والوحدات المحلية بنطاق محافظة الشرقية بتكثيف نشاطها لتفعيل مبادرة "معًا بالوعى هنحميها"، حيث قامت بتنفيذ 6 ندوات دينية وتوعوية وثقافية خلال الأسبوع الماضي، استهدفت السيدات، تناولت (الاستجابة للتحصينات ضد الأمراض الوبائية –الإدارة وأنواع القيادة –الدين يسر ومفهوم التطرف – الإنتماء – أهمية مشاركة المرأة في الانتخابات - كيفية التعامل مع الكلاب الضالة ومرض السعار).

وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام بالمحافظة

أوضحت غادة زاهر رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام أنه خلال الأسبوع الماضى، كثفت وحدات تكافؤ الفرص نشاطها بنطاق المحافظة، حيث قامت وحدة تكافؤ الفرص بمركز فاقوس بتنظيم ثلاث ندوات بعنوان الاستجابة للتحصينات ضد الأمراض الوبائية " وذلك بالوحدة المحلية بالدميين بالتنسيق مع مديرية الطب البيطرى، وذلك بمقر المدينة الآمنة بمكتبة مصر العامة بفاقوس بالتنسيق مع وحدة السكان ووحدة حماية الطفل بالمركز.

وحدة تكافؤ الفرص بمنيا القمح

كما قامت وحدة تكافؤ الفرص بمركز منيا القمح بتنظيم ندوتين بعنوان الانتماء، وذلك بالمكتبة الثقافية بالصنافين و"أهمية مشاركة المرأة في الانتخابات "،وذلك بالتنسيق مع فرع المجلس القومى للمرأة والإدارة الصحية بمنيا القمح، كما قامت وحدة تكافؤ الفرص بحى ثان الزقازيق بتنظيم ندوة بعنوان" كيفية التعامل مع الكلاب الضالة ومرض السعار " بالتنسيق مع الطب البيطرى.

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