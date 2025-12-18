محافظ الشرقية يترأس غرفة عمليات متابعة انتخابات النواب بثاني أيام جولة الإعادة

18 حجم الخط

انتظمت العملية الانتخابية لجولة الإعادة في يومها الثاني بمحافظة الشرقية، حيث تم فتح صناديق الإقتراع في موعدها الذي أقرته الهيئة الوطنية للانتخابات في تمام التاسعة صباحًا والتزمت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، مع استمرار تقديم كافة أوجه الدعم اللوجيستي للقائمين عليها، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم.

المحافظ يترأس غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة

وترأس المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام والمُشكلة من كافة الجهات المختصة والمعنية لمتابعة سير اليوم الثاني بجولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥، والتأكد من فتح كافة اللجان وانطلاق أعمال التصويت طبقًا للمواعيد التي أقرتها الهيئة الوطنية للانتخابات في تمام الساعة التاسعة صباحًا وتستمر حتى التاسعة مساءً، وذلك بقاعة الإجتماعات بالديوان العام

الحضور مع المحافظ

جاء ذلك في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي، والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ، واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة، والعميد أ.ح أحمد شعبان المستشار العسكري للمحافظة، وهشام عبد المقصود مدير مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وأعضاء اللجنة العليا للانتخابات.

المحافظ يتابع مع رؤساء المراكز

كما تابع المحافظ مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء وأعضاء اللجنة سير العملية الانتخابية لجولة الإعادة في يومها الثاني واطمأن على جاهزية المقار واللجان وتواجد جميع القضاة والمستشارين والمراقبين في اللجان الخاصة بهم، مؤكدًا أنه تم فتح جميع اللجان في موعدها المقرر لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم دون ورود أي معوقات تعرقل سير العملية الانتخابية.

الأجهزة التنفيذية بالشرقية فى جاهزية تامة لليوم الثانى

وقال المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية: إن كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في حالة جاهزية تامة لتقديم الدعم الكامل للناخبين وتيسير مشاركتهم في العملية الإنتخابية بما يضمن ممارسة حقهم الدستوري في أجواء من النظام والشفافية.

عدد الأصوات بمحافظة الشرقية

وأوضح أن عدد المواطنين الذين لهم حق التصويت في انتخابات مجلس النواب بلغ 4 ملايين و380 ألفا و748 ناخبا وناخبة يدلون بأصواتهم أمام 867 مركزًا انتخابيًا يضم (٩٢٥ ) لجنة فرعية و8 لجان عامة، للمنافسة ما بين 38 مرشحًا فرديًا على 19 مقعدًا فرديًا تحت قبة مجلس النواب 2025.

