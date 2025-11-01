السبت 01 نوفمبر 2025
محافظات

لتفعيل استراتيجية مناهضة العنف ضد المرأة، وحدات تكافؤ الفرص تكثف نشاطها بالشرقية

وحدات تكافؤ الفرص
وحدات تكافؤ الفرص تكثف نشاطها التوعوى بالشرقية، فيتو

كثفت وحدات تكافؤ الفرص بنطاق محافظة الشرقية جهودها لتفعيل الإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة ولزيادة الوعي المجتمعي بخطورة ظاهرة العنف ضد المرأة بكافة صورها.

قامت وحدة تكافؤ الفرص بمركز فاقوس بتنظيم 4 ندوات، منها: "لا للعنف ضد المرأة"، وذلك بمدرسة الثانوية بنات بفاقوس بالتنسيق مع الإدارة الصحية، وذلك بالوحدة المحلية بالغزالى بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري.

محافظ الشرقية يتابع جهود وحدات تكافؤ الفرص

"خطورة العنف ضد المرأة"

أكدت ذلك غادة زاهر رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام  بمحافظة الشرقية. وأضافت أن وحدة تكافؤ الفرص بمركز ديرب نجم قامت بتنظيم ندوة بعنوان "خطورة العنف ضد المرأة"، وذلك بمدرسة الثانوى التجارى بنات بجميزة بنى عمر بالتنسيق مع إدارة ديرب نجم التعليمية.

تشجيع الفتيات على المشروعات الصغيرة 

ولفتت زاهر الى أن وحدة تكافؤ الفرص بمركز منيا القمح قامت بتنظيم عدد من الندوات، منها: "تشجيع الفتيات على المشروعات الصغيرة"، وذلك بمركز شباب قريس، و"ترشيد استهلاك الكهرباء والإجراءات الوقائية من نزلات البرد"، وذلك بـالوحدة الصحية بقرية الجديدة بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة.

محافظ الشرقية يتفقد مشروعات رصف وتطوير الطرق بالقنايات والحسينية

 الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030

وبدوره أكد المهندس  حازم الأشموني محافظ الشرقية أن حماية المرأة من العنف والحفاظ على حقوقها محور أساسي في الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، وحرصت  الدولة على إطلاق الإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، وذلك بالتعاون بين أجهزتها، لافتًا إلى ضرورة تنظيم الندوات التوعوية بخطورة العنف المجتمعى ضد المرأة والفتاة باعتبارها أهم شرائح المجتمع.

 

وحدات تكافؤ الفرص محافظة الشرقية تفقيل الاستراتيجية الوطنية مناهضة العنف ضد المرأة مدرسة الثانةية بنات بفاقوس الوحدة المحلية بالغزالى مديرية الطب البيطرى

