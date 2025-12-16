محافظ الشرقية يتفقد موقع حريق حديقة الطفل بالزقازيق (صور)

18 حجم الخط

شهدت محافظة الشرقية، اليوم، نشوب حريق محدود بأحد المكتبات المخصصة لبيع الكتب داخل حديقة الطفل العامة بمدينة الزقازيق، إلا أن الأجهزة المعنية تمكنت من السيطرة عليه بالكامل دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

محافظ الشرقية يكشف تفاصيل حريق مكتبة الطفل بالزقازيق

وأوضح المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، أن مركز السيطرة بالشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة تلقى بلاغًا يفيد باندلاع الحريق داخل المكتبة، وعلى الفور تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للسيطرة على الموقف.

الدفع بسيارات الحماية المدنية والإسعاف

وأشار المحافظ إلى أنه انتقل إلى موقع الحريق برفقة اللواء عبد الغفار الديب، السكرتير العام للمحافظة، لمتابعة تداعيات الحادث والإجراءات المتخذة، حيث تم الدفع بسيارات الحماية المدنية والإسعاف، وتمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على الحريق بالكامل دون أي خسائر بشرية.

فحص جميع الوصلات الكهربائية داخل الحديقة والتأكد من الالتزام الكامل باشتراطات

وفي سياق متصل، كلف المحافظ كلا من شعبان أبو الفتوح، رئيس مركز ومدينة الزقازيق، وعبد العاطي عبد الفتاح، رئيس حي أول، بمراجعة وفحص جميع الوصلات الكهربائية داخل حديقة الطفل والتأكد من الالتزام الكامل باشتراطات الأمن والسلامة، تفاديًا لأي حوادث مستقبلية، حفاظًا على أرواح المواطنين والممتلكات العامة.

