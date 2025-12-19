انطلاق الحملة الثانية من خدمات تنظيم الأسرة بالشرقية

18 حجم الخط

قدمت الحملة التنشيطية الأولى لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بمديرية الصحة بمحافظة الشرقية خدماتها لـ 43 ألف سيدة وذلك من تاريخ 14 حتى 18 ديسمبر 2025 بالإضافة إلى ندوات توعية والدعاية الإرشادية، حيث ضمت 10 إدارات صحية على مستوى المحافظة ثم تستعد صحة الشرقية لانطلاق المرحلة الثانية والتى تضم 9 إدارات صحية والتى تبدأ 21 وحتى 15 من نفس الشهر.

الدكتور احمد البيلى وكيل وزارة الصحة بالشرقية

وأكد الدكتور أحمد البيلى وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية أن حملة «مشوار الألف الذهبية.. يبدأ بخطوة» بمحافظة الشرقية تشمل خدمات تنظيم الأسرة، وخدمات الصحة الإنجابية من متابعة الحمل، وفحص بالسونار وكشف النساء بالإضافة إلى الكشف الطبي في تخصصات الباطنة والأطفال وذلك من خلال أطباء وممرضات مدربات على تقديم الخدمة والمشورة فى كل أماكن تقديم الخدمة فضلًا عن تواجد العيادات المتنقلة لتقديم الخدمة فى الأماكن النائية المحرومة من الخدمة.

الحملة التنشيطية الأولى نفذت خلال خمسة ايام

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة بالشرقية تنفذ على مرحلتين المرحلة الأولى نفذت على مدار 5 أيام في الفترة من 14 إلى 18 ديسمبر الجاري وضمت 10 إدارات صحية بالمحافظة هي أبو كبير، مشتول السوق، أولاد صقر كفر صقر وأبو حماد وبلبيس والعاشر من رمضان وههياو القرين ومنيا القمح حيث تم تقديم الخدمة الطبية لـ(٤3ألف سيدة وكان عدد الحاصلات علي وسيلة تنظيم أسرة 27,5 ألف سيدة.

المرحلة الثانية من الحملة التنشيطية

وقال وكيل وزارة الصحة بالشرقية إن المرحلة الثانية ايضا لمدة 5 أيام خلال الفترة من 21 إلى 25 ديسمبر الجارى، وذلك في بـ 9 إدارات هي فاقوس وديرب نجم والزقازيق والقنايات والحسينية وصان الحجر ومنشأة أبو عمرو الصالحية الجديدة والإبراهيمية وتتضمن الحملة تنفيذ ندوات إعلامية وتوعوية ضمن مبادرة «أيامنا أحلى»، من خلال فرق الإعلام والرائدات الريفيات بجميع الإدارات المشاركة وحملات للتوعية والدعاية الإرشادية للتعريف بمواعيد وأماكن تنفيذ الحملة وإقامة معارض لمنتجات نوادي المرأة بجميع المراكز المشاركة، دعمًا لتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا.

محافظ الشرقية

وبدوره أشاد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية بدور الفرق الطبية الثابتة والمتحركة المشاركة بالمرحلة الأولى لفعاليات الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمجان تحت شعار «مشوار الألف الذهبية.. يبدأ بخطوة» في إطار مبادرة رئيس الجمهورية "بداية" حيث تم تقديم الخدمة الطبية لـ 43 ألف سيدة وذلك خلال المرحلة الأولى من الحملة التنشيطية .

