الأحد 26 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

صحة الشرقية تحقق أعلى تقييم شامل على مستوى المحافظات

القوافل الشرقية الطبية
القوافل الشرقية الطبية تحقق المركزالاول على الجمهورية

قال الدكتور أحمد البيلى، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية: إن وزارة الصحة والسكان أعلنت أن صحة الشرقية حصلت على أعلى تقييم شامل بين كافة المحافظات خلال الربع الأول من العام المالي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ (يوليو - أغسطس - سبتمبر)، إضافة إلى تصدرها أيضًا المحافظات خلال الـ٣ سنوات الماضية، وذلك لـ 36 شهرا متتاليا، وذلك وفقًا لمعايير التقييم المعتمدة بإدارة القوافل العلاجية بالوزارة.

 

تنظيم 79 قافلة بعام 2024 -2025 

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن إدارة القوافل الطبية بصحة الشرقية قامت خلال العام المالي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ بتنظيم ٧٩ قافلة طبية بالمناطق النائية داخل المحافظة، وتم توقيع الكشف الطبي على 424 ألف و481 مريض بالإضافة إلى أنه تم تحويل ٧٩٣ مريضا لإجراء العمليات الجراحية بالمستشفيات التابعة للمديرية.

القوافل تضم 11 تخصص وتقدم الأشعة والتحاليل والعلاج المجانى 

وقال البيلي: إن القوافل الطبية العلاجية تضم ١١ تخصصا طبيا، بالإضافة إلى تقديم خدمات الأشعة والتحاليل وصرف العلاج اللازم مجانًا، وتحويل الحالات التي تحتاج لعمليات جراحية أو رعاية متقدمة للمستشفيات التابعة للمديرية بالإضافة لعقد ندوات التوعية الصحية والتثقيفية أثناء تنفيذ القوافل لأهالي المنطقة.

الشرقية الأول على الجمهورية على مدار 36 شهرا 

بدوره هنأ المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، الفرق الطبية التابعة لمديرية الشئون الصحية بالشرقية والمشاركة فى القوافل العلاجية المجانية لحصولهم على الأعلى تقييمًا وخدميًا على مستوى الجمهورية على مدار ٣٩ شهر على التوالي وفقًا لـ٥ بنود رئيسية هي "تقييم الخدمات المقدمة، والتقييم الفني، والتقييم الميداني، والتقييم الإداري، والتقييم المركزي".

الدوري المصري، طلائع الجيش يبحث عن طوق النجاة أمام زد اليوم

صحة الشرقية: فحص 1062 طالبا بمدارس القنايات ضمن مبادرة سوء التغذية

القوافل الطبية المجانية بالشرقية 

وقدم محافظ الشرقية الشكر للدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية، وللدكتور أحمد عبد الحكيم منسق القوافل بالمحافظة، ولجميع الفرق الطبية والإدارية والخدمات المعاونة المشاركة في تنفيذ القوافل الطبية العلاجية المجانية بنطاق المحافظة وخاصة المناطق النائية، تقديرًا لما يبذلونه من عمل دؤوب في خدمة المواطن الشرقاوي، والحرص الدائم على تحقيق أعلى معدلات الجودة في تقديم الخدمة، والتكامل بين التخصصات المختلفة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور احمد البيلى وكيل وزارة الصحة محافظة الشرقية وزارة الصحة والسكان اعلى تقييم على الجمهورية الربع الاول من العام المالى الحالى تصدر المحافظات خلال 3سنوات المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية

مواد متعلقة

صحة الشرقية: نشاط مكثف بمستشفى فاقوس المركزى

صحة الشرقية: فحص 1062 طالبا بمدارس القنايات ضمن مبادرة سوء التغذية

صحة الشرقية: مشروع رعايات مصر قدم الخدمة لـ 1544 مواطنا

صحة الشرقية تناقش سلبيات تم رصدها بعد المرور على المنشآت الصحية

الأكثر قراءة

كريم إبراهيم يكتب.. من يحمي "باربيتو" في اتحاد كرة اليد

أسعار السمك اليوم، انخفاض لأول مرة في 8 أصناف والجمبري الممتاز يسجل 280 جنيها

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الأحد 26 أكتوبر 2025

أسعار الخضار اليوم، انخفاض جديد في الطماطم والليمون يسجل أعلى سعر له بالأسواق

منال عوض: تنفيذ 4 برامج تدريبية متخصصة لتأهيل الكوادر المحلية على استخدام الذكاء الاصطناعي

"ڤاليو" و"أمازون مصر" توقعان اتفاقية تجارية تستهدف تقديم حلول تمويلية

ليفربول للخلف دُر، ترتيب الدوري الإنجليزي قبل ختام الجولة التاسعة

المصري الديمقراطي الاجتماعي يطالب بالتحقيق في أحداث قرية الجلف بالمنيا

خدمات

المزيد

أسعار الخضار اليوم، انخفاض جديد في الطماطم والليمون يسجل أعلى سعر له بالأسواق

أسعار السمك اليوم، انخفاض لأول مرة في 8 أصناف والجمبري الممتاز يسجل 280 جنيها

حالات لا تدفع فيها شركات الطيران تعويضا للمسافرين

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض العنب والمانجو وارتفاع كبير في التفاح البلدي والبلح الأحمر

المزيد

انفوجراف

3 سيناريوهات مثيرة لمستقبل محمد صلاح مع ليفربول (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بعد واقعة مسن السويس، الأزهر للفتوى: الاعتداء على كبار السن جريمة دينية وأخلاقية

من الكتاب والسنة، أدعية الصباح التي يمكن ترديدها بسهولة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 26 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية