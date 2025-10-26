صحة الشرقية تحقق أعلى تقييم شامل على مستوى المحافظات

قال الدكتور أحمد البيلى، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية: إن وزارة الصحة والسكان أعلنت أن صحة الشرقية حصلت على أعلى تقييم شامل بين كافة المحافظات خلال الربع الأول من العام المالي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ (يوليو - أغسطس - سبتمبر)، إضافة إلى تصدرها أيضًا المحافظات خلال الـ٣ سنوات الماضية، وذلك لـ 36 شهرا متتاليا، وذلك وفقًا لمعايير التقييم المعتمدة بإدارة القوافل العلاجية بالوزارة.

تنظيم 79 قافلة بعام 2024 -2025

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن إدارة القوافل الطبية بصحة الشرقية قامت خلال العام المالي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ بتنظيم ٧٩ قافلة طبية بالمناطق النائية داخل المحافظة، وتم توقيع الكشف الطبي على 424 ألف و481 مريض بالإضافة إلى أنه تم تحويل ٧٩٣ مريضا لإجراء العمليات الجراحية بالمستشفيات التابعة للمديرية.

القوافل تضم 11 تخصص وتقدم الأشعة والتحاليل والعلاج المجانى

وقال البيلي: إن القوافل الطبية العلاجية تضم ١١ تخصصا طبيا، بالإضافة إلى تقديم خدمات الأشعة والتحاليل وصرف العلاج اللازم مجانًا، وتحويل الحالات التي تحتاج لعمليات جراحية أو رعاية متقدمة للمستشفيات التابعة للمديرية بالإضافة لعقد ندوات التوعية الصحية والتثقيفية أثناء تنفيذ القوافل لأهالي المنطقة.

الشرقية الأول على الجمهورية على مدار 36 شهرا

بدوره هنأ المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، الفرق الطبية التابعة لمديرية الشئون الصحية بالشرقية والمشاركة فى القوافل العلاجية المجانية لحصولهم على الأعلى تقييمًا وخدميًا على مستوى الجمهورية على مدار ٣٩ شهر على التوالي وفقًا لـ٥ بنود رئيسية هي "تقييم الخدمات المقدمة، والتقييم الفني، والتقييم الميداني، والتقييم الإداري، والتقييم المركزي".

القوافل الطبية المجانية بالشرقية

وقدم محافظ الشرقية الشكر للدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية، وللدكتور أحمد عبد الحكيم منسق القوافل بالمحافظة، ولجميع الفرق الطبية والإدارية والخدمات المعاونة المشاركة في تنفيذ القوافل الطبية العلاجية المجانية بنطاق المحافظة وخاصة المناطق النائية، تقديرًا لما يبذلونه من عمل دؤوب في خدمة المواطن الشرقاوي، والحرص الدائم على تحقيق أعلى معدلات الجودة في تقديم الخدمة، والتكامل بين التخصصات المختلفة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.