تحرير 746 محضرا تموينيا ضد أصحاب المخابز والمحال التجارية بالشرقية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية، حملات تفتيشية مكثفة على المخابز والأنشطة التجارية خلال الفترة من 7 - 12 - 2025 إلى 13 - 12 - 2025، أسفرت تلك الجهود، عن تحرير 746 محضرًا تموينيًا متنوعًا.

المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين

أوضح المهندس السيد حرز الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه تم تحرير 529 محضرًا حيال أصحاب المخابز البلدية والسياحية والمطاحن لقيام أصحابها بمخالفات متنوعة منها: نقص وزن رغيف الخبز، إنتاج خبز مخالف للإشتراطات والمواصفات التموينية

مخابز متوقفة عن العمل بدون عذر

بالإضافة إلى ضبط مخبز متوقف عن الإنتاج بدون عذر، مخابز تعمل بدون ترخيص وقضايا متنوعة، كما تم تحرير 215 محضرا حيال أصحاب المحال التجارية والتفتيش على السلع الغذائية وغير الغذائية لقيام أصحابها بمخالفات متنوعة.

إدارة تموين كفر صقر

كما نفذت إدارة تموين كفر صقر حملة تموينية برئاسة الدكتور إبراهيم سلام مدير الإدارة، وأسفرت جهودها عن ضبط ثلاثة أطنان سكر حر بدون فواتير، وضبط 18 شيكارة كيماوي مدعم محظور تداوله بالأسواق، وضبط 200 كيلوجرام من الدواجن المجمدة مجهولة المصدر، بالإضافة إلى تحرير محضرين لشباب الخريجين لعدم استلام حصة المواد البترولية.

محافظ الشرقية

وبدوره أكد المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية أن هذه الحملات تأتي في إطار خطة شاملة لضبط الأسواق وتحسين جودة السلع المقدمة للمواطنين، مشددًا على ضرورة الالتزام بالقوانين التموينية، مشددًا على استمرار الحملات اليومية واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين.

