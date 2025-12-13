صحة الشرقية: تنفيذ 79 ألف زيارة منزلية في 63 أسبوعًا

18 حجم الخط

واصل أطباء وتمريض وحدات الرعاية الأولية بالفرق الطبية المتحركة عملهم بمختلف الوحدات الصحية بمديرية الصحة بمحافظة الشرقية، وذلك على مدار أيام الجمع والعطلات الرسمية لزيارة كبار السن فى منازلهم، بالإضافة إلى المرضى من ذوي الهمم.

تقيم الخدمة الطبية المنزلية لـ 1756 مواطنا

وكشف الدكتور أحمد البيلى وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، أنه على مدار يوم أمس الجمعة تم تقديم 1856 زيارة منزلية لكبار السن و18زيارة لذوي الهمم فضلًا عن تحويل عدد من الحالات إلى المستشفيات التابعة للمديرية لإتخاذ اللازم طبيا.

تحقيق 79,5 زيارة منزلية

وأضاف أن إجمالي عدد الزيارات التى قامت مديرية الصحة بالشرقية بتنفيذها على مدار63 أسبوعًا بلغت 79,5 ألف وزيارة منزلية لتقديم الخدمات الطبية والكشف على أمراض "الضغط، السكر، أمراض القلب، الاعتلال الكلوي، أمراض الجهاز الهضمي، وأمراض سوء التغذية كالأنيميا والسمنة" .

تقديم الدعم النفسي

وأشار إلى أنه تم تقديم خدمات التثقيف الصحي والدعم النفسي والمشورة الغذائية اللازمة لكبار السن وتقديم العلاج اللازم أو إحالة الحالات المرضية التي تستدعي تدخلات طبية متقدمة للمستشفيات التابعة للمديرية

وأشاد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بالجهود الكبيرة التي تبذلها الفرق الطبية في تقديم الخدمات الصحية والعلاجية المجانية لأبناء المحافظة، مؤكدًا حرص المحافظة على توفير كافة أوجه الدعم والتيسيرات لضمان وصول الرعاية الصحية للفئات الأولى بالرعاية، وخاصة كبار السن وذوي الهمم، من خلال تقديم الخدمات الطبية داخل منازلهم تخفيفا عنهم ومراعاة لظروفهم الصحية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.