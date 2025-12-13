السبت 13 ديسمبر 2025
صحة الشرقية: تنفيذ 79 ألف زيارة منزلية في 63 أسبوعًا

تنفيذ 79 ألف زيارة
تنفيذ 79 ألف زيارة منزلية في 63 أسبوعًا
 واصل أطباء وتمريض وحدات الرعاية الأولية بالفرق الطبية المتحركة عملهم بمختلف الوحدات الصحية بمديرية الصحة بمحافظة الشرقية، وذلك على مدار أيام الجمع والعطلات الرسمية لزيارة كبار السن فى منازلهم، بالإضافة إلى المرضى من ذوي الهمم. 

صحة الشرقية: تنفيذ 13 قافلة كشف مجانى على 18,5 ألف مواطن خلال شهر

تقيم الخدمة الطبية المنزلية لـ 1756 مواطنا 

 وكشف  الدكتور أحمد البيلى وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، أنه على مدار يوم أمس الجمعة تم تقديم 1856 زيارة منزلية لكبار السن و18زيارة لذوي الهمم فضلًا عن تحويل عدد من الحالات إلى المستشفيات التابعة للمديرية لإتخاذ اللازم طبيا.  

 

تحقيق 79,5 زيارة منزلية 

 وأضاف  أن إجمالي عدد الزيارات التى قامت مديرية الصحة بالشرقية  بتنفيذها على مدار63 أسبوعًا بلغت  79,5 ألف وزيارة منزلية لتقديم الخدمات الطبية والكشف على أمراض "الضغط، السكر، أمراض القلب، الاعتلال الكلوي، أمراض الجهاز الهضمي، وأمراض سوء التغذية كالأنيميا والسمنة" .

تقديم الدعم النفسي 

وأشار إلى أنه تم  تقديم خدمات التثقيف الصحي والدعم النفسي والمشورة الغذائية اللازمة لكبار السن وتقديم العلاج اللازم أو إحالة الحالات المرضية التي تستدعي تدخلات طبية متقدمة للمستشفيات التابعة للمديرية

صحة الشرقية تعلن تنفيذ 77.5 ألف زيارة منزلية خلال العطلات الرسمية

 وأشاد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بالجهود الكبيرة التي تبذلها الفرق الطبية في تقديم الخدمات الصحية والعلاجية المجانية لأبناء المحافظة، مؤكدًا حرص المحافظة على توفير كافة أوجه الدعم والتيسيرات لضمان وصول الرعاية الصحية للفئات الأولى بالرعاية، وخاصة كبار السن وذوي الهمم، من خلال تقديم الخدمات الطبية داخل منازلهم تخفيفا عنهم ومراعاة لظروفهم الصحية.

