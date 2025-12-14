الشرقية تطلق حملة "مشوار الألف الذهبية" لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية

18 حجم الخط

أطلقت مديرية الشؤون الصحية بـ محافظة الشرقية، صباح اليوم الأحد، فعاليات الحملة التنشيطية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، تحت شعار "مشوار الألف الذهبية.. يبدأ بخطوة"، وذلك من داخل مركز طب الأسرة بشرشيمة التابع للإدارة الصحية بههيا.

شهدت الفعالية حضور الدكتورة عايدة عطية، مديرة إدارة تنظيم الأسرة، والدكتور عبدالله خطابي، مدير الإدارة الصحية بههيا، حيث أكدوا أهمية الحملة في رفع الوعي الصحي وتقديم الخدمات المتكاملة لأهالي المحافظة في مجال تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية.

الدكتور أحمد البيلى وكيل وزارة الصحة

وأكد الدكتور أحمد البيلى وكيل وزارة الصحة بالشرقية: تم اليوم متابعة فعاليات الحملة التنشيطية، والتي يتم تنفيذها خلال الفترة من 14 ديسمبر 1025 حتى 25 ديسمبر 2025 على مرحلتين، مشددا على مديرة إدارة تنظيم الأسرة، ومديرة الإدارة الصحية، والفرق الطبية المشاركة في الحملة التنشيطية بالمحافظة، بأهمية عمل الدعاية اللازمة للحملة، والتأكيد على حسن الاستقبال والمعاملة الجيدة لجميع السيدات المترددات على الحملة،

الوكيل يتفقد وحدة الإرشاد الوراثية

كما تفقد وكيل الوزارة خدمات الرعاية الأولية بالمركز الذى يخدم ٢٤٦٤١ نسمة، وكذا خدمات طب الأسنان، ومعمل الدم، ومعمل الأمراض المتوطنة، مؤكدًا على ضرورة التدريب والتعليم الطبي المستمر ورفع كفاءة أداء الخدمة بأقسام المركز، وتحسن الخدمات العلاجية بعيادة طب الأسنان، كما تفقد وحدة الإرشاد الوراثية، متابعًا مؤشرات الأداء بها، وخطة علاج مرضى التمثيل الغذائي وعلاج الأطفال من حالات نقص الوزن، وأمراض القلب، وحالات حساسية ألبان الأبقار، وحساسية سكر اللاكتوز وصرف الألبان اللازمة.

صحة الشرقية انطلاق الحملة التنشيطية لخدمات تنظيم الأسرة -فيتو

متابعة الحمل وفحص بالسونار

وأوضح الدكتور أحمد البيلي أن الحملة تشمل خدمات تنظيم الأسرة، وخدمات الصحة الإنجابية من متابعة الحمل، وفحص بالسونار، وكشف النساء، بالإضافة إلى الكشف الطبي في تخصصات الباطنة والأطفال، مشيرًا إلى أن تنظيم الأسرة يعد أحد أهم محاور الصحة العامة، لافتًا إلى أنه وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية "CDC"، يعد تنظيم الأسرة أحد أكبر عشرو إنجازات في مجال الصحة في القرن العشرين بالإضافة لتأثيره على جهود التنمية التي تبذل على الصعيدين الوطني والإقليمي.

وجود 13 عيادة متنقلة للأماكن النائية

وأوضحت الدكتورة عايدة عطية مدير عام تنظيم الاسرة وصحة المرأة بالمحافظة أن الحملة تستهدف تقديم هذه الخدمات مجانًا لجميع السيدات المستهدفة، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى تقدم الخدمة من خلال ٢٢٤ عيادة تنظيم أسرة ثابتة بالوحدات والمراكز الطبية والمستشفيات، مدعمة بخدمة الأخصائي، وعدد ١٣ عيادة طبية متنقلة، لضمان وصول الخدمة إلى المناطق النائية والعشوائية بالنجوع والقرى بجميع أنحاء المحافظة،

يشارك بالحملة 1008 ما بين طبيب وممرضة ورائدة ريفية

وذلك بمشاركة ١٦٢ طبيبًا، و٣٦٢ ممرضة، و٤٨٤ رائدة ريفية ومثقفة سكانية، وتم التدريب الجيد لهم على أعمال الحملة، مع التأكيد على الدور الإعلامي، ودور الرائدات الريفيات والمثقفات الصحيات في تنفيذ الندوات التوعوية والتثقيفية بمراكز الشباب والوحدات المحلية والجمعيات الأهلية وغيرها، عن أهمية تنظيم الأسرة والوسائل المتاحة، ومخاطر الزواج والإنجاب المبكر والمتكرر، بجانب تكثيف الدعاية الإرشادية اللازمة للمواطنين، بأماكن ومواعيد الحملة بجميع أنحاء المحافظة.

ما تضمه المرحلة الأولى من إدارات صحية

وقالت رئيس المجلس القومى للمرأة بالشرقية إن المرحلة الأولى تضم ١٠ إدارات صحية هي "أبو كبير، ومشتول السوق، وأولاد صقر، وكفر صقر، وأبو حماد، وبلبيس، والعاشر من رمضان، وههيا، والقرين، ومنيا القمح"، وتستمر لمدة ٥ أيام في الفترة من ١٤ إلى ١٨ ديسمبر ٢٠٢٥،

الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء

تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، وتنفيذًا لتعليمات الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة للسكان وتنمية الأسرة، والدكتورة رشا خضر رئيس قطاع الرعاية الصحية الأساسية وتنمية الأسرة بوزارة الصحة والسكان .

