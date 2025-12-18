الخميس 18 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

أوقاف الشرقية: اعتماد 6 واعظات دعمًا لتمكين المرأة

اعتماد واعظات بالمحافظة
اعتماد واعظات بالمحافظة دعمًا لتمكين المرأة
18 حجم الخط

وافق الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف على اعتماد ٦ من الواعظات للعمل بمديرية أوقاف الشرقية لمباشرة مهامهن في المشاركة بالندوات والمحاضرات التثقيفية والعلمية بالمساجد والجامعات ومختلف المؤسسات وذلك في إطار حرص الدولة المصرية على تمكين المرأة وتعزيز دورها في بناء الوعي المجتمعي ودعم الخطاب الديني الوسطي المستنير.

محافظ الشرقية يتفقد موقع حريق حديقة الطفل بالزقازيق (صور)

وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية 

وأوضح الدكتور محمد إبراهيم حامد وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية أن واعظات الأوقاف يمثلن ركيزة أساسية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي ومواجهة الأفكار المتطرفة وتعزيز الوعي الديني والإجتماعي لدى السيدات والأطفال من خلال الدروس بالمساجد والقوافل التوعوية والبرامج الثقافية المتنوعة.

ترسيخ قيم الوعى والنزاهة 

وأشار وكيل وزارة أوقاف الشرقية إلى أن ذلك يأتي إنطلاقًا من أهمية التكامل بين المؤسسات بالدولة المصرية العريقة لترسيخ قيم الوعي والنزاهة وتعميم رسالة التنوير والاعتدال وبناء الإنسان المصري على أسس دينية وفكرية صحيحة تسهم في تحقيق الاستقرار المجتمعي.

بناء شخصية مجتمعية قوية ومتماسكة 

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية أن دور الواعظات لا يقتصر على العمل داخل المساجد فقط بل يمتد إلى العمل المجتمعي بالتعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات ، بما يسهم في بناء شخصية مجتمعية قوية ومتماسكة قائمة على الفهم الصحيح للدين ونشر القيم والأخلاق الحميدة. 

ولفت إلى أنه جاري حاليًا توزيع الواعظات وفقًا للتوزيع الجغرافي على مستوى مراكز ومدن المحافظة، مؤكدًا خلال لقائه بهن على عِظم الأمانة الملقاة على عاتقهن ومسؤولية الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وبما يعكس الصورة الحقيقية للإسلام الوسطي المعتدل.

محافظ الشرقية يترأس غرفة عمليات متابعة انتخابات النواب بثاني أيام جولة الإعادة

وبدوره أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن إعتماد واعظات الأوقاف ودعم مشاركتهن في العمل الدعوي والمجتمعي يعكس توجه الدولة نحو تمكين المرأة وإشراكها بفاعلية في نشر الوعي وبناء الإنسان، مشيرًا إلى أن المرأة شريك أساسي في مواجهة الفكر المتطرف وترسيخ قيم الانتماء والاعتدال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور اسامة الازهري وزير الأوقاف اعتماد 6 واعظات مديرية الاوقاف محافظة الشرقية المشاركة فى الندوات المحاضرات التثقيفية والعلمية بالمساجد

مواد متعلقة

وزير الاتصالات يفتتح مقر مركز مراقبة الطيف الترددي بالجيزة

محافظ الشرقية يترأس غرفة عمليات متابعة انتخابات النواب بثاني أيام جولة الإعادة

محافظ الشرقية يتفقد موقع حريق حديقة الطفل بالزقازيق (صور)

محافظ الشرقية: تكثيف برامج التدريب وتوفير مشروعات وفرص عمل للشباب

الأكثر قراءة

القنوات الناقلة وموعد مباراة المغرب والأردن في نهائي كأس العرب 2025

موعد مباراة السعودية والإمارات على برونزية كأس العرب والقنوات الناقلة

كأس عاصمة مصر، موعد مباراة الأهلي وسيراميكا

د.مصطفى مدبولي يكتب: الدّيْن بين لحظة الذروة ومسار التصحيح.. كيف تقرأ الدولة عبء اليوم؟

تشكيل الأردن المتوقع ضد المغرب في نهائي كأس العرب

سد النهضة وتسوية الأزمة السودانية تتصدران قمة السيسي والبرهان اليوم بالقاهرة

"الست" خارج الصورة

يحمل هوية الفراعنة، محمد صلاح يخوض أمم أفريقيا بحذاء "الملك المصري"

خدمات

المزيد

ارتفاع الردة وانخفاض الذرة المستوردة، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق

تعرف على أسعار الخردة في الأسواق مساء اليوم الأربعاء

67.31 جنيه، سعر الدينار الأردني في البنك المركزي المصري

سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

دخلت الفن صدفة وزوجها أطلق عليها «أبو علي».. الحريق ينهي حياة بطلة «اللي بالك بالك» نيفين مندور (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في اليوم العالمي للغة العربية، 12 آية تؤكد شرف وعلو منزلة لغة الضاد

تفسير رؤيا البيت القديم في المنام وعلاقته بالتخلص من الهموم

أفضل أدعية الرزق بعد صلاة الفجر

المزيد
الجريدة الرسمية
ads