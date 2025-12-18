أوقاف الشرقية: اعتماد 6 واعظات دعمًا لتمكين المرأة

18 حجم الخط

وافق الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف على اعتماد ٦ من الواعظات للعمل بمديرية أوقاف الشرقية لمباشرة مهامهن في المشاركة بالندوات والمحاضرات التثقيفية والعلمية بالمساجد والجامعات ومختلف المؤسسات وذلك في إطار حرص الدولة المصرية على تمكين المرأة وتعزيز دورها في بناء الوعي المجتمعي ودعم الخطاب الديني الوسطي المستنير.

وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية

وأوضح الدكتور محمد إبراهيم حامد وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية أن واعظات الأوقاف يمثلن ركيزة أساسية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي ومواجهة الأفكار المتطرفة وتعزيز الوعي الديني والإجتماعي لدى السيدات والأطفال من خلال الدروس بالمساجد والقوافل التوعوية والبرامج الثقافية المتنوعة.

ترسيخ قيم الوعى والنزاهة

وأشار وكيل وزارة أوقاف الشرقية إلى أن ذلك يأتي إنطلاقًا من أهمية التكامل بين المؤسسات بالدولة المصرية العريقة لترسيخ قيم الوعي والنزاهة وتعميم رسالة التنوير والاعتدال وبناء الإنسان المصري على أسس دينية وفكرية صحيحة تسهم في تحقيق الاستقرار المجتمعي.

بناء شخصية مجتمعية قوية ومتماسكة

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية أن دور الواعظات لا يقتصر على العمل داخل المساجد فقط بل يمتد إلى العمل المجتمعي بالتعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات ، بما يسهم في بناء شخصية مجتمعية قوية ومتماسكة قائمة على الفهم الصحيح للدين ونشر القيم والأخلاق الحميدة.

ولفت إلى أنه جاري حاليًا توزيع الواعظات وفقًا للتوزيع الجغرافي على مستوى مراكز ومدن المحافظة، مؤكدًا خلال لقائه بهن على عِظم الأمانة الملقاة على عاتقهن ومسؤولية الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وبما يعكس الصورة الحقيقية للإسلام الوسطي المعتدل.

وبدوره أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن إعتماد واعظات الأوقاف ودعم مشاركتهن في العمل الدعوي والمجتمعي يعكس توجه الدولة نحو تمكين المرأة وإشراكها بفاعلية في نشر الوعي وبناء الإنسان، مشيرًا إلى أن المرأة شريك أساسي في مواجهة الفكر المتطرف وترسيخ قيم الانتماء والاعتدال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.