إزالة 198 حالة تعدى بالبناء المخالف وإشغال الطريق بالشرقية

18 حجم الخط

كثفت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الشرقية حملاتها المستمرة لإزالة كافة مخالفات البناء ورفع الإشغالات بمختلف المراكز، وذلك بحملاتها اليوم لرفع وإزالة أي تعديات بالبناء المخالف بمراكز فاقوس ومشتول السوق وبلبيس وأبو كبير.

إشغالات وعديات بالبناء بفاقوس

وكشف محمد الأباصيري رئيس مركز ومدينة فاقوس، عن قيامه بحملات لرفع كافة الإشغالات من شوارع المنيسي والنقراشي، وأسفرت الحملات عن ضبط ورفع 120 حالة إزالة بناء وأشغال مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

مركز مشتول السوق

وجرى رصد حالات للبناء المخالف خارج الحيز العمراني فى مركز مشتول السوق برئاسة اللواء محمد بهاء الدين رئيس المركز وذلك بالتعدي على جزء خارج الحيز العمراني مخالف لشروط الترخيص كما تم فحص رخصة بناء لحالة أخرى، حيث تبين وجود مخالفة لشروط الترخيص باسم المواطن ا. ج. كما تبين وجود تعدٍ على خط التنظيم مخالف لشروط الترخيص.

مركز أبو كبير

برئاسة المهندس السيد عبدالرازق رئيس مركز أبو كبير، قامت حملات لرفع التعديات والإشغالات، وأسفرت الحملة عن إزالة 75 من الإشغالات والتعدى بالبناء، وذلك لتحقيق السيولة المرورية والحفاظ على المظهر الحضاري.

مركز بلبيس

كما تم فك شدة خشبية لسقف دور اول علوي مخالف بعزبة عرب العيايدة التابعة للوحدة المحلية الزوامل مركز بلبيس بمساحة ١٠٠ متر وتواصل الأجهزة التنفيذية حملاتها بالشوارع لرفع كافة الإشغالات وفرض الإنضباط بشوارع المدينة، وذلك تحت إشراف اللواء أحمد شاكر رئيس المركز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.