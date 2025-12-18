الخميس 18 ديسمبر 2025
محافظات

إزالة 198 حالة تعدى بالبناء المخالف وإشغال الطريق بالشرقية

 كثفت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الشرقية حملاتها المستمرة لإزالة كافة مخالفات البناء ورفع الإشغالات بمختلف المراكز، وذلك بحملاتها اليوم لرفع وإزالة أي تعديات بالبناء المخالف بمراكز فاقوس ومشتول السوق وبلبيس وأبو كبير.

محافظ الشرقية يتفقد موقع حريق حديقة الطفل بالزقازيق (صور)

إشغالات وعديات بالبناء بفاقوس 

 وكشف محمد الأباصيري رئيس مركز ومدينة فاقوس، عن قيامه بحملات لرفع كافة الإشغالات من شوارع المنيسي والنقراشي، وأسفرت الحملات عن ضبط ورفع  120 حالة إزالة بناء وأشغال مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

مركز مشتول السوق 

 وجرى رصد حالات للبناء المخالف خارج الحيز العمراني فى مركز مشتول السوق برئاسة اللواء محمد بهاء الدين رئيس المركز  وذلك بالتعدي  على جزء خارج الحيز العمراني مخالف لشروط الترخيص كما تم فحص رخصة بناء لحالة أخرى، حيث تبين وجود مخالفة لشروط الترخيص باسم المواطن ا. ج. كما تبين وجود تعدٍ على خط التنظيم مخالف لشروط الترخيص.

مركز أبو كبير 

 برئاسة المهندس السيد عبدالرازق رئيس مركز أبو كبير، قامت حملات لرفع التعديات والإشغالات، وأسفرت الحملة عن إزالة 75 من الإشغالات والتعدى بالبناء، وذلك لتحقيق السيولة المرورية والحفاظ على المظهر الحضاري.

مركز بلبيس 

كما تم فك شدة خشبية لسقف دور اول علوي مخالف بعزبة عرب العيايدة التابعة للوحدة المحلية الزوامل مركز بلبيس بمساحة ١٠٠ متر وتواصل الأجهزة التنفيذية حملاتها بالشوارع لرفع كافة الإشغالات وفرض الإنضباط بشوارع المدينة، وذلك تحت إشراف اللواء أحمد شاكر رئيس المركز.

محافظ الشرقية يترأس غرفة عمليات متابعة انتخابات النواب بثاني أيام جولة الإعادة

