الصحة والمالية بالشرقية ناقشا توحيد أسس الحافز التكميلي وتعظيم الموارد الصحة

أتم وكيلا وزارة الصحة والمالية بمحافظة الشرقية اليوم، مناقشة توحيد أسس احتساب الحافز التكميلي للحد الأدنى للأجور، وتطبيق أحكام اللائحة المالية فيما يتعلق بقسائم التحصيل نموذج ١٩ صحة، وناقش مطالبات نفقة الدولة والتأمين الصحي، ومسئولية أقسام حسابات المرضى بالمستشفيات في تعظيم موارد المستشفى، إلى جانب مناقشة القرار رقم ٧٥ الخاص باللائحة الأساسية لتحسين الخدمة

الدكتور أحمد البيلى وكيل وزارة الصحة

وكشف الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أنه عقد مع خالد الحوام وكيل وزارة المالية بمحافظةالشرقية، اجتماعًا موسعًا ضم مديري ووكلاء الحسابات بالقطاع الصحي وذلك بقاعة الاجتماعات بصحة الشرقية وفي حضور بسمة عرابي، ومصطفى راشد بالمالية وإبراهيم عابد مدير عام الشئون المالية والإدارية، ومحسن فتحي مدير إدارة الشئون المالية، وكريم عزمي مدير إدارة الحسابات، ومارتينا وكيلة الحسابات بمديرية الشئون الصحية، ورضا محمود المراقب المالي لمجلس مدينة الزقازيق.

حسن استغلال الامكانيات المتاحة

مؤكدا على أهمية إحكام المنظومة المالية داخل المنشآت الصحية، وتعظيم الموارد الذاتية للمستشفيات، مع ترشيد النفقات وحسن استغلال الإمكانيات المتاحة، بما يساهم بصورة مباشرة في تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.

مناقشة آليات التعامل مع مديونيات الادوية

وأشار إلى أن الاجتماع استهدف مسئولي الاستحقاقات بالقطاع الصحي، ومسئولي الشئون المالية، وتطرق أيضًا إلى مناقشة آليات التعامل مع مديونيات الأدوية والمستلزمات الطبية، وتنظيم أولويات السداد لبعض الوحدات الحسابية، وربط الاحتياجات الفعلية بمعدلات الاستهلاك، بما يضمن توافر المستلزمات الطبية دون تحميل المنشآت الصحية أي أعباء مالية غير مبررة

خالد الحوام وكيل وزارة المالية

كما أكد خالد حوام وكيل وزارة المالية، على ضرورة الالتزام الكامل بتطبيق أحكام اللائحة المالية، وضبط آليات التحصيل والمحاسبة، خاصة فيما يتعلق بقسائم التحصيل نموذج ١٩ صحة، مؤكدًا أن توحيد أسس الاحتساب يعزز من تحقيق العدالة المالية، وضمان سلامة الإجراءات، ودعم الاستقرار المالي للقطاع الصحي.

