صحة الشرقية: تنفيذ 1840 زيارة منزلية لكبارالسن من الفرق الطبية

أكد الدكتور أحمد البيلى وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، استمرار التواجد المكثف لأطباء وتمريض وحدات الرعاية الأولية بالفرق الطبية المتحركة بمختلف الوحدات الصحية بالمحافظة خلال أيام الجمع والعطلات الرسمية حيث تم تقديم 1830 زيارة منزلية لكبار السن و١٠ زيارات لذوي الهمم، فضلا عن إحالة عدد من الحالات إلى المستشفيات التابعة للمديرية.

عدد الزيارات فى 59 أسبوعا

وأوضح وكيل وزارة الصحة أن إجمالي عدد الزيارات التى قامت مديرية الصحة بتنفيذها على مدار ٥٩ أسبوعًا بلغت 71 ألفًا و789 زيارة منزلية لتقديم الخدمات الطبية والكشف على أمراض "الضغط، السكر، أمراض القلب، الاعتلال الكلوي، أمراض الجهاز الهضمي، وأمراض سوء التغذية كالأنيميا والسمنة"

تقديم التثقيف الطبى

واشارالبيلى الى انه تم تقديم خدمات التثقيف الصحي والدعم النفسي والمشورة التغذوية اللازمة لكبار السن وتقديم العلاج اللازم أو إحالة الحالات المرضية التي تستدعي تدخلات طبية متقدمة للمستشفيات التابعة للمديرية.

المهندس حازم الأشمونى

بدوره أشار المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، إلى أن المحافظة مستمرة في دعمها الكامل لجهود الرعاية الصحية المقدمة لكبار السن وذوي الهمم، مؤكدًا أن الوصول بالخدمات الطبية إلى منازل المواطنين يعكس التزام الدولة بتحسين جودة الحياة وتخفيف العبء عن الفئات الأولى بالرعاية.

