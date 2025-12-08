صحة الشرقية: تنفيذ 13 قافلة كشف مجانى على 18,5 ألف مواطن خلال شهر

18 حجم الخط

أكد الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية ، أن فرق عمل القوافل الطبية العلاجية التابعة للمديرية نفذت خلال شهر نوفمبر الماضي ١٣ قافلة طبية مجانية شملت ١١ تخصصا رئيسيا هي الباطنة والجراحة العامة والعظام والأطفال والنساء والتوليد والجلدية والتناسلية وتنظيم أسرة، بالإضافة إلى الأنف والأذن والحنجرة والرمد

الكشف على أمراض الفم والأسنان وندوات توعوية

كما تتضمن أمراض الفم والأسنان، بالإضافة إلي تخصيص عيادتين لخدمة تخصص الأطفال لضمان تقديم الرعاية المناسبة لهم.

وتم تنظيم ندوات توعوية وجلسات تثقيف صحي، وعيادة متخصصة ضمن مبادرة الكشف المبكر عن أورام الثدي.

وأوضح الدكتور وكيل وزارة الصحة أن الـ13 قافلة كانت بالأماكن النائية، حيث تمت قافلة بجزيرة السعادة بمركز الزقازيق، وتم توقيع الكشف الطبي على (٢١٨٨) مواطنًا، وصرف العلاج اللازم لهم وتحويل (١١) حالة للمستشفى.

وقافلة بقرية المشاعلة بمركز أبو كبير، وتم توقيع الكشف الطبي على (٢٤٢٢) مواطنا وصرف العلاج اللازم لهم وتحويل (٧) حالات للمستشفى لتلقى العلاج

وأيضا قافلة بقرية الخيس بمركز أبو حماد، وتم توقيع الكشف الطبى على (٢١٥٠) مواطنا وتحويل (٥) حالات للمستشفى.

قوافل بأولاد صقر ومنيا القمح والعاشر من رمضان

كما تم إرسال قافلة لقرية أبو طاحون بمركز أولاد صقر، وتم توقيع الكشف الطبى على (١٥٩٨) مواطنا وتحويل (٩) حالات للمستشفى.

قافلة أخرى بقرية شبرا السلام بمركز منيا القمح وتوقيع الكشف الطبى على (٢٠٧٦) مواطنا، وتحويل (١٢) حالة للمستشفى

وقافلة مركز طبى الحى ١٠ غرب بمدينة العاشر من رمضان، وتوقيع الكشف الطبى على (٢٠٩٢) وتحويل (٨) حالات للمستشفى.

ميدان القومية والمعلمين بابوكبير

كما تم عمل قوافل علاجية اولها بميدان القومية بمدينة الزقازيق وتم توقيع الكشف الطبى على (451) مواطنا آخرين أمام نادى المعلمين بمدينة أبوكبير، وتم توقيع الكشف الطبى على (١٠٠٩) مواطنين وثالثة تمت أمام نادى الشرقية بمدينة الزقازيق وتم توقيع الكشف الطبى على (٥٤٨) مواطنا.

قوافل طبية بههيا والزقازيق وكفر صقر

بالإضافة إلى قافلة منطقة السراحنة بمدينة ههيا وتم توقيع الكشف الطبى على(809) مواطنين، وقافلة طبية بجوار مجلس مدينة القنايات وتم توقيع الكشف الطبى على (994) مواطنا، وأمام حديقة الحيوان بمدينة الزقازيق تم توقيع الكشف الطبى على (893) مواطنا.

وقافلة بقرية سمعان أول بمركز كفر صقر وتم توقيع الكشف الطبى على (1455) مواطنا وتحويل (5) حالات للمستشفى وصرف العلاج اللازم لهم، حيث كان إجمالى من تم الكشف عليهم بتلك القوافل الـ13 من المواطنين 18.500 ألف مواطن، ونفذت تلك القوافل بإشراف الدكتور أحمد عبد الحكيم مدير القوافل الطبية العلاجية

المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية

وبدوره أكد محافظ الشرقية استمرار تنفيذ القوافل الطبية المجانية بجميع أنحاء المحافظة، لضمان وصول الخدمات الطبية المجانية لكل مواطن في مختلف المناطق، دعمًا للحق في الرعاية الصحية المتكاملة، مشيرا إلى أن تنظيم هذه القوافل يأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسية بضرورة توفير خدمات الرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين، وخاصة بالمناطق النائية والأكثر احتياجًا، لافتا إلى تنفيذ (١٣) قافلة طبية للكشف المجانى وتمنح العلاج المجانى على مدار شهر نوفمبر الماضى

