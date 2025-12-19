الجمعة 19 ديسمبر 2025
صحة ومرأة

طريقة عمل كيكة المج في خطوات بسيطة

كيكة المج
كيكة المج
طريقة عمل كيكة المج، كيكة المج من أسهل وأسرع أنواع الحلويات المنزلية، حيث تحضّر في دقائق قليلة باستخدام مكونات بسيطة ومتوفرة في كل بيت، ولا تحتاج إلى فرن.

وطريقة عمل كيكة المج سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيرها، مما يجعلها خيارا مثاليا للطلاب وربات البيوت وكل من يرغب في حلوى سريعة واقتصادية.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل كيكة المج.

مكونات عمل كيكة المج:-

4 ملاعق كبيرة دقيق

2 ملعقة كبيرة سكر

2 ملعقة كبيرة زيت

3 ملاعق كبيرة حليب

1 بيضة صغيرة

½ ملعقة صغيرة فانيليا

½ ملعقة صغيرة بيكنج بودر

رشة ملح

طريقة عمل كيكة المج
طريقة عمل كيكة المج

طريقة عمل كيكة المج:-

  • نحضر مج مناسب للميكروويف.
  • نضع البيضة في المج ونخفقها جيدا باستخدام شوكة.
  • نضيف السكر والفانيليا ونقلب حتى يذوب السكر.
  • نضيف الزيت والحليب ونخلط جيدا.
  • نضيف الدقيق والبيكنج بودر والملح مع التقليب حتى نحصل على خليط ناعم بدون تكتلات.
  • ندخل المج إلى الميكروويف لمدة 2 إلى 3 دقائق حسب قوة الجهاز.
  • نترك الكيكة دقيقة حتى تهدأ، ثم تقدم مباشرة.
  • ولعمل كيكة المج بالشيكولاتة نضيف ملعقة كاكاو خام مع الدقيق وتكمل نفس الخطوات السابقة.
  • يجب ضرب المكونات معا جيدا وانت تكون بدرجة حرارة الغرفة للحصول على أفضل النتائج وأن تكون الكيكة ناجحة، ويمكن إضافة نكهات مختلفة حسب الرغبة.
كيكة المج طريقة عمل كيكة المج مكونات عمل كيكة المج الكيك الكيكة الشيف سارة أحمد

