طريقة عمل كيكة الكوكيز في خطوات بسيطة

طريقة عمل كيكة الكوكيز، كيكة الكوكيز من أشهى الحلويات العصرية التي تجمع بين نعومة الكيك وطعم الكوكيز المقرمش الغني برقائق الشوكولاتة.

وهي وصفة سهلة التحضير ولا تحتاج إلى مكونات معقدة، مما يجعلها خيار مثالي للتقديم في المناسبات العائلية أو كتحلية لذيذة مع فنجان القهوة أو الشاي.

وتقدم الشيف نورهان القاضى، طريقة عمل كيكة الكوكيز.

مكونات كيكة الكوكيز:-

2 كوب دقيق أبيض منخول

1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

½ ملعقة صغيرة بيكربونات الصوديوم

رشة ملح

المكونات السائلة

½ كوب زبدة طرية بدرجة حرارة الغرفة

½ كوب سكر أبيض

½ كوب سكر بني

2 بيضة بدرجة حرارة الغرفة

1 ملعقة صغيرة فانيليا سائلة

إضافات

1 كوب رقائق شوكولاتة دارك أو بالحليب حسب الرغبة

½ كوب شوكولاتة مقطعة أو بسكويت كوكيز مفتت اختياري

طريقة عمل كيكة الكوكيز:-

يسخن الفرن مسبقا على درجة حرارة 180 مئوية، ويدهن قالب الكيك بالزبدة ويرش بالقليل من الدقيق لتجنب الالتصاق.

في وعاء عميق، تخفق الزبدة مع السكر الأبيض والسكر البني باستخدام المضرب الكهربائي حتى يصبح الخليط كريمي وفاتح اللون.

يضاف البيض واحدة تلو الأخرى مع الاستمرار في الخفق، ثم تضاف الفانيليا ويخلط جيدا حتى يتجانس الخليط.

في وعاء آخر، يخلط الدقيق مع البيكنج بودر وبيكربونات الصوديوم والملح.

تضاف المكونات الجافة تدريجيا إلى الخليط السائل مع التقليب بهدوء باستخدام ملعقة خشبية أو سباتولا.

تضاف رقائق الشوكولاتة والبسكويت المفتت إن وجد وتقلب برفق حتى تتوزع بالتساوي.

يسكب الخليط في القالب ويسوى السطح، ثم يدخل الفرن لمدة تتراوح بين 30 إلى 40 دقيقة، أو حتى تمام النضج يمكن اختبار النضج بعود خشبي.

تترك الكيكة لتبرد قليلا، ثم تخرج من القالب وتقطع وتقدم.

يفضل استخدام السكر البني لإعطاء طعم غني وقوام رطب للكيكة.

عدم الإفراط في الخفق بعد إضافة الدقيق حتى لا تصبح الكيكة قاسية.

يمكن إضافة مكسرات مثل الجوز أو البندق لمذاق مميز.

تقدم الكيكة دافئة مع آيس كريم الفانيليا لمذاق لا يقاوم.

