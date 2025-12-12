طريقة عمل كيكة السينابون في خطوات بسيطة

18 حجم الخط

طريقة عمل كيكة السينابون، كيكة السينابون من أكثر الحلويات التي يعشقها الكثيرون، فهي تجمع بين نكهة القرفة والسكر البني مع قوام كيك هش وصوص كريمي غني.

وطريقة عمل كيكة السينابون، سهلة وبسيطة ويمكن تقديمها في المناسبات أو كطبق جانبي مع القهوة، وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيرها في المنزل.

وتقدم الشيف نورهان القاضي، طريقة عمل كيكة السينابون.

مكونات كيكة السينابون:

3 أكواب دقيق

1 كوب سكر

1 كوب حليب

نصف كوب زيت

نصف كوب زبدة مذابة

3 بيضات

2 ملعقة صغيرة بيكينج بودر

1 ملعقة صغيرة بيكينج صودا

2 ملعقة صغيرة فانيليا

رشة ملح

مكونات خليط القرفة حشوة السينابون

نصف كوب زبدة طرية

نصف كوب سكر بني أو أبيض إذا لم يتوفر

2 ملعقة كبيرة قرفة مطحونة

مكونات صوص الجبن الكريمي

200 جرام جبن كريمي كيري أو فيلادلفيا

نصف كوب سكر بودر

3 ملاعق كبيرة حليب

ملعقة صغيرة فانيليا

ملعقة كبيرة زبدة لينة اختياري لزيادة النعومة

طريقة عمل كيكة السينابون

طريقة عمل كيكة السينابون:

في وعاء صغير، اخلطي الزبدة الطرية مع السكر البني والقرفة.

قلبي جيدا حتى يصبح لديك خليط ناعم يشبه المعجون.

اتركيه جانبا لحين استخدامه.

سخني الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

في وعاء عميق، ضعي السكر والبيض والفانيليا، ثم اخفقي لمدة 3 دقائق حتى يصبح الخليط هش.

أضيفي الزيت والزبدة الذائبة والحليب، وقلبي حتى تتجانس المكونات.

في وعاء آخر اخلطي الدقيق والبيكنج بودر والبيكنج صودا ورشة الملح.

أضيفي المكونات الجافة إلى خليط البيض بالتدريج مع التقليب بلطف حتى يصبح الخليط ناعم بدون كتل.

ادهني صينية خبز مقاس 28 بالقليل من الزبدة والدقيق.

اسكبي نصف كمية خليط الكيك في الصينية.

ضعي فوقه خطوط أو دوائر من خليط القرفة.

اغمسي سكين في الخليط واعملي حركات دائرية بسيطة حتى تتداخل القرفة مع الكيك بشكل رخامي.

اسكبي باقي خليط الكيك فوقها.

وزعي ما تبقى من خليط القرفة على الوجه وكرري حركة الدمج الخفيفة.

ادخلي الصينية إلى الفرن لمدة 40 إلى 45 دقيقة أو حتى تنتفخ الكيكة وتتحول للون ذهبي.

اختبري النضج بعصا خشبية إذا خرجت نظيفة فالكيكة جاهزة.

اتركي الكيكة تبرد قليلا قبل إضافة الصوص.

وفي وعاء، اخفقي الجبن الكريمي مع الزبدة حتى يصبح ناعم.

أضيفي السكر البودرة بالتدريج.

أضيفي الحليب والفانيليا، واستمري في الخفق حتى يصبح الصوص كريمي وسلس.

إذا رغبتي في قوام أخف، أضيفي قليلا من الحليب.

اسكبي صوص الجبن الكريمي على الكيكة وهي دافئة ليذوب عليها بشكل شهي.

يمكنك تزيينها برشة قرفة أو صوص كراميل.

تقدم مع القهوة أو الشاي أو كتحلية خفيفة بعد الوجبات.

لنجاح كيكة السينابون، لا تكثري من خلط المكونات بعد إضافة الدقيق حتى لا تصبح الكيكة ثقيلة.

استخدمي سكر بني في خليط القرفة للحصول على نكهة أعمق.

اتركي الكيكة في الفرن دون فتح الباب لمدة 30 دقيقة على الأقل حتى لا تهبط.

يمكنك استبدال صوص الجبن الكريمي بصوص بسيط من الحليب والسكر والفانيليا.يمكن إضافة حفنة جوز أو عين جمل داخل خليط القرفة لقرمشة إضافية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.