الخميس 18 ديسمبر 2025
محافظات

لحظة خروج جثمان الفنانة نيفين مندور من مشرحة كوم الدكة بالإسكندرية (فيديو)

لحظة خروج جثمان الفنانة
لحظة خروج جثمان الفنانة نيفين مندور من مشرحة كوم الدكة
خرج منذ قليل جثمان الفنانة نيفين مندور من مشرحة كوم الدكة بمنطقة محطة مصر بالإسكندرية، عقب الانتهاء من إنهاء كافة الإجراءات اللازمة.

فيتو أجرت بثا مباشرا لرصد لحظة خروج الجثمان من المشرحة.

واستلمت أسرة الفنانة الجثمان عقب انتهاء من الإجراءات اللازمة، وسط حالة من الحزن سيطرت على الجميع.

وأعلن المهندس حسام مندور، ابن شقيق الفنانة الراحلة نيفين مندور، أن جثمان الفنانة سيخرج من مسجد عمرو بن العاص، ودفنها بمقابر العائلة بالبساتين بالقاهرة.

رحيل الفنانة نيفين مندور 

وكشف التقرير الطبي المبدئي لتصريح دفن الفنانة نيفين مندور، عن وفاتها بالاختناق ما بعد الحريق، وعدم وجود شبهة جنائية في الواقعة، أو أي آثار على جسدها.

وكانت جهات التحقيق صرحت بدفن جثمان الفنانة نيفين مندور، حيث باشرت جهات التحقيق في نيابة المنتزه ثان بالإسكندرية، التحقيق فى وفاة الفنانة نيفين مندور، والتى لقيت مصرعها مصابة بالاختناق إثر حريق نشب بشقتها، بمنطقة العصافرة.

وكانت نيابة المنتزه ثان بالإسكندرية، قررت نقل جثمان الفنانة نيفين مندور إلى مشرحة الإسعاف بكوم الدكة؛ لحين الانتهاء من التحقيقات فى حريق الشقة محل سكنها بمنطقة العصافرة وانتقل فريق من نيابة المنتزه ثان شرق الإسكندرية، لمحل واقعة وفاة الفنانة نيفين مندور.

