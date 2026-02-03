النيابة تأمر بضبط سائق متهم بقتل شخص بالخطأ في حادث بالسلام

18 حجم الخط

أمرت نيابة السلام بسرعة ضبط وإحضار سائق متهم بدهس شخص أثناء عبوره الطريق بدائرة قسم شرطة السلام وصرحت بدفن جثة المجني عليه عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

مصرع شخص في حادث مروري بالسلام

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالى يفيد بوقوع حادث تصادم ومصرع شخص أثناء عبوره الطريق بدائرة قسم شرطة السلام وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

بالفحص تبين أن سيارة صدمت شخصا أثناء عبوره الطريق، نتج عن ذلك إصابته بكسور وسحجات متفرقة بالجسم أودت بحياته.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

حوادث الطرق المرورية

تعرف حوادث الطرق بالحوادث المرورية أو حوادث السير، وتعتبر أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يوميّ، وهي تتسبّب في العديد من الخسائر الماديّة، والإصابات البشريّة، وحالات الوفاة، ويعتمد ذلك بشكل أساسيّ على حدّة وقوة الحادث، وهي بأنواع عديدة ومنها: حوادث الدهس، والتدهور، والاصطدام سواء بجسم غريب، أو حيوان، أو سيارة أخرى، ويجدر بالذكر أنه يوجد العديد من الأسباب وراء وقوع هذه الحوادث.

ويمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح أبرزها عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه. تجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة، عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة، الانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين، اتباع إرشادات الأزمات، والطرق، والإشارات الضوئيّة، التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم، عدم سلك الطرق المجهولة وغير المعروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة، المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة، والقيام بالواجبات والمسئوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.

