ضبط شخص وسيدة بالإسكندرية لممارستهما الفجور مقابل مبالغ مالية

18 حجم الخط

تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط رجل وسيدة لقيامهما بالإعلان عن ممارسة الفجور والأعمال المخالفة للآداب عبر أحد تطبيقات الهواتف المحمولة مقابل مبالغ مالية.

تفاصيل الضبط والتحريات

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين بنطاق محافظة الإسكندرية، وبحوزتهما هاتفان محمولان، وبفحصهما كشف احتوائهما على دلائل رقمية تؤكد نشاطهما الإجرامى.

اعترافات وإجراءات قانونية

بمواجهتهما، أقر المتهمان بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

عقوبات الأعمال المنافية للآداب

بناءً على المواد القانونية المنظمة لجرائم الفسق والفجور والدعارة، يواجه المتهمين عدة اتهامات قد تعرضهم لعقوبات مشددة، على النحو التالي:

1. التحريض على الفجور والدعارة

وفقًا للمادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، يعاقب كل من حرض أو ساعد على الفجور أو الدعارة بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة تتراوح بين 100 و300 جنيه.

2. الإعلان عن الدعارة عبر الوسائل المختلفة

تنص المادة 14 من القانون ذاته على معاقبة من يعلن بأي وسيلة عن دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة بالحبس حتى 3 سنوات وغرامة لا تتجاوز 100 جنيه.

3. نشر مواد خادشة للحياء أو الإعلان عبر التطبيقات الإلكترونية

تنص المادة 178 من قانون العقوبات على معاقبة من ينشر مواد خادشة للحياء عبر مواقع التواصل أو التطبيقات الإلكترونية بالحبس حتى سنتين وغرامة لا تقل عن 5000 جنيه.

4. التحريض على الفسق في مكان عام

طبقًا للمادة 269 مكرر، يعاقب من يحرض المارة على الفسق بالحبس لا يقل عن 3 أشهر، ويرتفع الحد الأدنى إلى سنة كاملة وغرامة تصل إلى 3000 جنيه في حال تكرار الجريمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.