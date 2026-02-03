وفاة نجم الروك الأمريكي تشاك نيجرون عن 83 عامًا

18 حجم الخط

توفي تشاك نيجرون، أحد مؤسسي فرقة الروك الأمريكية الشهيرة Three Dog Night، عن عمر ناهز 83 عاما، بعد مسيرة فنية امتدت لعقود وترك خلالها بصمة بارزة في تاريخ موسيقى الروك.

وأسهم نيجرون الصوت الرئيس للفرقة وأحد أبرز كتّاب أغانيها، بصوته المميز في نجاح مجموعة من أشهر الأعمال، من بينها Joy to the World وOne وAn Old Fashioned Love Song، التي تصدرت قوائم المبيعات في الولايات المتحدة وبريطانيا خلال أواخر ستينيات القرن الماضي وبدايات السبعينيات.

ووفق ما نقلته وسائل إعلام أمريكية، توفي نيغرون داخل منزله في حي ستوديو سيتي بمدينة لوس أنجلوس، متأثرا بمضاعفات قصور القلب ومرض الانسداد الرئوي المزمن.

وأشاد مدير أعماله، زاك فارنوم، بالمشوار الفني الطويل للفنان الراحل، مشيرا إلى أن بدايته تعود إلى عام 1960 كفنان منفرد، قبل أن يحقق انطلاقته الحقيقية عام 1967 بتأسيس فرقة Three Dog Night إلى جانب كوري ويلز وداني هاتون.

وحققت الفرقة، التي جمعت في أسلوبها بين الريذم أند بلوز والروك أند رول والدو ووب، نجاحا لافتا مع أغنيتها الأولى One من تأليف هاري نيلسون، والتي تجاوزت مبيعاتها مليون نسخة، تلتها أعمال أخرى بارزة مثل Mama Told Me Not to Come، التي تصدرت قوائم الأغاني في الولايات المتحدة واحتلت مراكز متقدمة في بريطانيا عام 1970.



ووثق نيجرون محطات الصعود والانكسار في حياته الفنية والشخصية عبر كتابه Three Dog Nightmare الصادر عام 1999.

وبعد سنوات طويلة من القطيعة، تصالح العام الماضي مع زميله داني هاتون، الذي يُعد، إلى جانب مايكل ألسوب، من الأعضاء القلائل الباقين على قيد الحياة من الفرقة.

وخلال سنواته الأخيرة، عانى الفنان الراحل من مرض الانسداد الرئوي المزمن لنحو ثلاثة عقود، كما ساهمت جائحة كوفيد-19 في ابتعاده الكامل عن الساحة الفنية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.