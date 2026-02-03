الثلاثاء 03 فبراير 2026
محافظات

ترقبوا، اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية ترم أول 2026 بالمنوفية خلال ساعات

نتيجة الشهادة الإعدادية،
نتيجة الشهادة الإعدادية، فيتو
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية، يعتمد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، صباح اليوم الثلاثاء، نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول دور يناير 2026، وذلك بعد الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات بالكنترول وفقا للقواعد والضوابط المعتمدة لضمان حصول كل طالب على حقه كاملًا.


ومن المقرر أن يتم إعلان النتيجة خلال الساعات القليلة المقبلة، وإتاحتها للطلاب وأولياء الأمور فور الانتهاء من الإجراءات النهائية، وسط حالة من الترقب من جانب الأسر المنوفية.

نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية الترم الأول 2026

وكان وكيل الوزارة أوضح أن أعمال الرصد والمراجعة تتم بدقة شديدة لضمان حصول كل طالب على حقه كاملا دون زيادة أو نقصان، مؤكدًا أن مصلحة الطالب تأتي في المقام الأول لدى جميع المعلمين المشاركين في أعمال التصحيح.

وأشار إلى أنه عقب اعتماد النتيجة من محافظ المنوفية، سيتم إتاحتها للطلاب وأولياء الأمور للاستعلام عنها باستخدام رقم الجلوس، من خلال المواقع الرسمية وصفحة مديرية التربية والتعليم.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم أن نتيجة الشهادة الإعدادية ستكون متاحة رسميا بعد اعتمادها يوم الثلاثاء المقبل.

 

بدء رصد وتجميع درجات الشهادة الإعدادية بالمنوفية

وكان كنترول الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية، بدأ السبت الماضى، أعمال رصد وتجميع الدرجات، واستمرت هذه الأعمال لمدة ثلاثة أيام متتالية، تمهيدا للانتهاء من النتيجة بشكل نهائي.

ومن المقرر عرض النتيجة اليوم الثلاثاء، لاعتمادها رسميا من اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، ثم إعلانها للطلاب وأولياء الأمور.

