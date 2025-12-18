الأمن يكشف ملابسات فيديو مشاجرة بين الجيران بسبب الضوضاء

18 حجم الخط

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ، ملابسات فيديو مشاجرة بين الجيران بسبب الضوضاء بمحافظة القاهرة.

رصدت الأجهزة الأمنية منشورًا مدعومًا بمقطع فيديو زعمت فيه القائمة على النشر تعرضها لأعمال بلطجة أمام مسكنها بالقاهرة.

تحقيق أمني يكشف ملابسات ادعاءات البلطجة بالقاهرة

تبين من التحريات أن الواقعة نتجت عن خلافات سابقة بين القائمة على النشر ونجلها وعدد من الجيران، حيث قام الجيران بتحرير محاضر تتضمن تضررهم من إصدار ضوضاء، والتعدى عليهم بالسب والشتم، وتهديدهم بالإيذاء.

تسوية الخلافات

تمت تسوية الخلافات بالصلح بين الطرفين أمام النيابة العامة، ولم يتبين وجود أى اعتداءات أو أعمال بلطجة كما ورد فى مقطع الفيديو المنشور.

وعلى جانب آخر، فى وقت سابق، كشفت الأجهزة الأمنية بالدقهلية، حقيقة تعليق مدعوم بصور تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية، يتضمن تضرر صاحب الحساب من قيام مدرس بإحدى المدارس بالتعدى على نجله باستخدام "عصا خشبية" وإحداث إصابته.

بالفحص تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بهذا الشأن، وعند سؤال الشاكى (سائق – مقيم بدائرة مركز شرطة السنبلاوين) أقر بتضرره من (مدرس – مقيم بذات الدائرة) بسبب مشادة كلامية بين نجله وزميلته بالفصل.

أما المشكو فى حقه، فأكد أنه تدخل فقط للفصل بين الطالب وزميلته دون التعدي على الطالب، وأن الصور المنشورة غير دقيقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

