شتاء "لعب عيال"، انخفاض درجات الحرارة لمدة ساعات، ارتفاع مفاجئ يتجاوز الـ 30 في هذا الموعد، وتحذير من أتربة وأمطار اليوم

18 حجم الخط

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية انخفاض درجات الحرارة بدءًا من اليوم حتى الأربعاء المقبل لتبدأ في الارتفاع التدريجي يوم الخميس المقبل لتكون درجات الحرارة على السواحل الشمالية من 23 إلى 26 درجة مئوية، والقاهرة الكبرى من 23:26 درجة مئوية وجنوب البلاد من 24 إلى 31 درجة مئوية.



أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الثلاثاء حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاض تدريجي يسود طقس مائل للدفء نهارًا على أغلب الأنحاء، شديد للبرودة في الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس في القاهرة

ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، على شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد.



كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة في آخر الليل، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.



قد تصل إلى القاهرة، أماكن سقوط الأمطار اليوم الثلاثاء.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري قد تمتد بنسبة ضعيفة إلى القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري.



أتربة عالقة وسرعة الرياح تصل إلى 40 كم/ ساعة

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح تصل سرعتها من 30 إلى 40 كم / ساعة على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من محافظة البحر الأحمر وسيناء وجنوب البلاد وقد تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق.

وتكون هناك أتربة عالقة صباحًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة.

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء

وفي ما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 22

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 22

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 10 و درجة الحرارة العظمى 21

بنها: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 22

الإسكندرية:درجة الحرارة الصغرى: 10 ودرجة الحرارة العظمى 20

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة الحرارة العظمى 19

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 08 ودرجة الحرارة العظمى 18

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 07 و درجة الحرارة العظمى 19

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 02 ودرجة الحرارة العظمى 15

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 21

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 22

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 23

السويس: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى: 22

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 24

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 23

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 23

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 23

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 08 ودرجة الحرارة العظمى 24

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 08 ودرجة الحرارة العظمى: 25

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة الحرارة العظمى 26

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 26

أسوان: درجة الحرارة 11 ودرجة الحرارة العظمى 27

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.