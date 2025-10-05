الأحد 05 أكتوبر 2025
رحلة لم تكتمل..مصرع شابين من الإسماعيلية في تصادم قطار بالشرقية

جانب من حادث اصطدام
شهدت محافظة الشرقية حادثًا مأساويًّا، حيث اصطدم قطار بشخصين أثناء عبورهما مزلقان مدينة القرين، ما أسفر عن مصرعهما في الحال.

تفاصيل حادث اصطدام قطار بتروسيكل في الشرقية

السكك الحديدية تبتلع شابين في لحظة.. مأساة جديدة على مزلقان القرين

وتلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارًا بالواقعة، وبالانتقال والفحص تبيّن أن الضحيتين هما محمد عبد الرحمن درويش (20 عامًا) وسيد سلطان سعيد (21 عامًا)، مقيمان بمحافظة الإسماعيلية.

<span style=
نقل الجثمانين إلى مستشفى القرين المركزي تحت تصرف النيابة العامة

جرى نقل الجثمانين إلى مستشفى القرين المركزي تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيق في الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

دور الطب الشرعي

 يعد الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

<span style=
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيًّا أو ميتًا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرًا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.

ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.

