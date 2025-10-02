بالأسماء، مصرع وإصابة 9 أطفال في انقلاب سيارة ربع نقل بصحراوي أسيوط

لقي 3 أطفال مصرعهم بينما أصيب 6 آخرون في حادث إنقلاب سيارة ربع نقل وقع صباح اليوم الخميس بالطريق الصحراوي الغربي ناحية مدخل قرية العتامنة بمركز منفلوط بمحافظة أسيوط، وتم التحفظ على الجثث ونقل المصابين لتلقي العلاج.

بلاغ بانقلاب سيارة ربع نقل تقل أطفالا



تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة منفلوط، يفيد ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل تقل أطفالا في طريقهم للعمل بالطريق الصحراوي الغربي ناحية مدخل قرية العتامنة ووجود وفيات ومصابين.

مصرع وإصابة 10 أطفال في انقلاب سيارة ربع نقل

انتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص انقلاب سيارة ربع نقل بنزلة بقرية العتامنة بالطريق الصحراوي الغربي بأسيوط ومصرع وإصابة 9 أطفال كانت تقلهم السيارة.

مصرع 3 أطفال في انقلاب سيارة ربع نقل

أسفر الحادث عن مصرع كلا من أسماء حربي سيد، 10 أعوام، حسين ممدوح محمد،10 أعوام، ومؤمن قاسم محمد،7 أعوام، وتم نقلهم إلى مشرحة مستشفى منفلوط المركزي لحين العرض على الطبيب الشرعي.



بينما أصيب كل من: يوسف قاسم شعبان، 11 عامًا، جرح قطعي بالراس 15 سم، وحسن ممدوح يوسف، 12عامًا، اشتباه ما بعد الارتجاج ، وعبده علي دياب 13عامًا، جرح قطعي بالرأس 7سم، وهايدي حربي سيد 8 أعوام، كدمات متفرقة بالجسم، وبسملة عادل حلمي 10 أعوام، كدمات متفرق بالجسم، ومحمد عبده ومعتز حسين حلمي 10أعوام، كدمات متفرقة بالجسم.

تم نقل المصابين إلى مستشفى منفلوط المركزي لتلقي العلاج والتحفظ على الجثث تحت تصرف نيابة أسيوط لحين استخراج تصاريح الدفن وتسلميهم لذويهم وتحرر محضر بالواقعة وجاري استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

