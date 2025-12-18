الخميس 18 ديسمبر 2025
محافظات

احتفالا بيوم اللغة العربية، إدارة أبشواي التعليمية بالفيوم تكرم حفظة القرآن الكريم

تكريم حفظة القرآن
تكريم حفظة القرآن الكريم في يوم اللغة العربية
 نظمت إدارة أبشواي التعليمية بالفيوم احتفالا باليوم العالمي للغة العربية، وكرمت الطلاب المتفوقين في مستويات حفظ القرآن الكريم المختلفة، شملت حفظ عشرة أجزاء، وعشرين جزءًا، والقرآن الكريم كاملًا،  بهدف تأكيد أن إتقان العربية يبدأ من الارتباط بكتاب الله، وأن حفظ القرآن ركيزة أصيلة في تنمية المهارات اللغوية وترسيخ القيم.

فقرات الاحتفال

شمل الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية فقرات قرآنية وابتهالات دينية، أبرزت جمال اللغة العربية وقدسيتها، واختُتم الحفل بتكريم الطلاب المتميزين ومشرفيهم، تقديرًا لجهودهم وتحفيزًا لهم على مواصلة مسيرة التميز.

 

اللغة العربية وعاء للهوية

 وقال مدير إدارة أبشواي التعليمية الدكتور محمد عبد القوي، إن اللغة العربية ليست مجرد أداة تواصل، بل وعاء للهوية ومرآة للثقافة، وحفظ القرآن الكريم ينعكس إيجابًا على سلوك الطلاب ومستواهم العلمي، ويسهم في بناء شخصية متوازنة تجمع بين العلم والأخلاق. كما ثمّن جهود القائمين على تنظيم المسابقة، موجّهًا الشكر لرعاة الحفل ونقابة المعلمين وتوجيه اللغة العربية على دعمهم المستمر لهذه المبادرات الهادفة.

حفظة القرآن الكريم استثمار للمستقبل

 وقال محمد عثمان، موجه أول اللغة العربية، إن رعاية حفظة القرآن الكريم تمثل استثمارًا حقيقيًا في مستقبل اللغة العربية، وغرس حب القرآن في نفوس الطلاب يعمّق انتماءهم للغتهم، ويعزز حضورها في حياتهم العلمية والثقافية.

 

بعد تكرار وقائع التحرش في "الدولية" و"الخاصة".. التعليم تضع خطة لمكافحة الانحراف الأخلاقي بالمدارس الحكومية.. أبرزها تركيب كاميرات في جميع الأماكن

التعليم العالي: انضمام 11 فرعا جديدا إلى قائمة الجامعات الأجنبية بمصر

 وقال علي حمد رسلان نقيب المعلمين بمركز أبشواي ويوسف الصديق، أن مثل هذه الاحتفالات تسهم في نشر ثقافة التميز والانضباط، وتكريم حفظة القرآن يُعد رسالة تربوية سامية تعزز مكانة اللغة العربية في نفوس الطلاب.

الفيوم إدارة ابشواي التعليمية الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية الطلاب المتميزين الطلاب المتفوقين حفظه القران الكريم نقابة المعلمين

