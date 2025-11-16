كمال درويش يروي قصة مؤثرة عن محمد صبري قبل رحيله بساعات

18 حجم الخط

كشف الدكتور كمال درويش، رئيس نادي الزمالك الأسبق، عن كواليس اتفاقه مع الراحل محمد صبري للظهور معه في برنامجه على قناة النادي.

الراحل محمد صبري

وقال درويش في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد أبو العلا المذاع على قناة نادي الزمالك: "تحدثت مع محمد صبري قبل أيام واتفقت معه على الظهور في برنامج زملكاوي أمس السبت ولكنه رحل قبل أن يكون متواجدا معي في الحلقة وهذا تسبب في صدمة كبيرة لي".

وأضاف: "محمد صبري كان عاشقا لنادي الزمالك وذكراه ستبقى في قلوبنا، وهو مثل جماهير الدرجة الثالثة وكان من المقاتلين داخل الملعب".

وأوضح: "محمد صبري تربى داخل نادي الزمالك وكان يعيش في سكن النادي، وهو كان لاعبا كبيرا وتأثرت برحيله".

وفاة محمد صبري

وتوفي محمد صبري إثر حادث مروع في الساعات الأولى من صباح الجمعة الماضية حيث كان الراحل يقود سيارته بالتجمع الخامس وحسب المعاينة الأولية، فقد صبري السيطرة على السيارة مما أدى إلى انحرافها واصطدامها بجدار مبنى تحت الإنشاء.

وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن السرعة تسببت في الحادث حيث تهشمت مقدمة السيارة بالكامل، ما تسبب في وفاة اللاعب في الحال قبل وصول الإسعاف.

