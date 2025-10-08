ينشر "فيتو"، أسماء 15 مصابا في حادث انقلاب ميكروباص بطريق الحادثة – القناطر الخيرية، بمحافظة القليوبية.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى القناطر الخيرية المركزي، لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

أسماء مصابي حادث انقلاب ميكروباص بطريق الحادثة – القناطر الخيرية

جاءت أسماء المصابين على النحو التالي: محمود عبد اللطيف إبراهيم – 43 سنة – كدمات بالذراع الأيسر – أشمون، وسعاد سلامة درويش – 42 سنة – سحجات وكدمات – أشمون، ومروان عبد اللطيف محمود – 17 سنة – سحجات وكدمات – أشمون، وحسام سعيد رمضان – 20 سنة – سحجات وكدمات – أشمون، ونصر قابيل نصر – 20 سنة – سحجات وكدمات – أشمون، وجمال أنوش محمد – 12 سنة – كدمات وسحجات – أشمون، ومريم أنوش فهمي – 5 سنوات – سحجات وكدمات – أشمون، وجهاد محمد ربيع – 25 سنة – سحجات وكدمات – أشمون، وعبير سلامة درويش – 39 سنة – سحجات وكدمات – أشمون.

بالإضافة إلى جيهان ناجح محمد – 45 سنة – اشتباه كسر بالذراع الأيمن – أشمون، ومنصور عبد الواحد إبراهيم – 8 سنوات – سحجات وكدمات – أشمون، ومريم عاطف السيد – 33 سنة – سحجات وكدمات – أشمون، ومنصور علي عاطف السيد – 25 سنة – سحجات وكدمات – أشمون، وسلامة درويش سلامة – 52 سنة – اشتباه كسر بالذراع الأيسر – أشمون، وسيدة محمد سيد قادر – سحجات وكدمات – أشمون.

إصابة 15 شخصًا في حادث انقلاب ميكروباص بطريق الحادثة – القناطر الخيرية

تلقى اللواء أشرف جاب الله، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد بوقوع حادث انقلاب ميكروباص بالطريق المشار إليه ووجود مصابين.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات المرور إلى موقع الحادث، كما دفعت هيئة الإسعاف بعدد من سيارات الإسعاف، وتم نقل المصابين إلى مستشفى القناطر الخيرية المركزي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وتنوّعت الإصابات بين كسور وجروح وكدمات وسحجات بأنحاء متفرقة من الجسم.

