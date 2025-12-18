أخبار الاقتصاد اليوم: استقرار سعر الدولار والذهب.. وزير المالية يوضح كيف تدير الحكومة الدين.. 21 مليار جنيه خسائر للبورصة

18 حجم الخط

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

سعر جرام الذهب اليوم، عيار 21 وصل لهذا المستوى

سعر جرام الذهب، استقر سعر جرام الذهب، خلال تعاملات مساء اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025، وسط متابعة مستمرة يقدمها موقع “فيتو” لآخر مستجدات سوق الصاغة وفق التحديثات المحلية.

تعرف على آخر تطورات أسعار الذهب

- الذهب عيار 24: سجل نحو 6605 جنيهات للجرام.

- الذهب عيار 21: بلغ نحو 5780 جنيها للجرام.

- الذهب عيار 18: وصل إلى 4960 جنيها للجرام.

- سعر الجنيه الذهب: سجل 46240 جنيها في محلات الصاغة.

المشاط: 65.7 مليار جنيه استثمارات حكومية موجهة لأقاليم الصعيد بخطة 2025- 2026

وصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى مطار الأقصر، فى مستهل جولة تشمل محافظتي الأقصر وسوهاج، وذلك لافتتاح عدد من المشروعات بالمحافظتين ومتابعة تنفيذ عدد من المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية والوقوف على الموقف التنفيذى لها.

تنمية محافظات الصعيد

وفي هذا الإطار؛ قالت الدكتورة رانيا المشاط إن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية محافظات الصعيد، وذلك بهدف إحداث تنمية حقيقية من شأنها تحسين جودة الحياة وتوفير فرص العيش اللائق للمواطن بالصعيد، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

الاستثمارات الحكومية الموجهة لأقاليم الصعيد

وأوضحت أن الاستثمارات الحكومية الموجهة لأقاليم الصعيد بخطة العام المالي الجاري 2025/2026 تقدر بنحو 65.7 مليار جنيه، حيث توجه الخطة لإقليم جنوب الصعيد النسبة الأكبر من تلك الاستثمارات بقيمة 31.7 مليار جنيه، ويليه إقليم شمال الصعيد بقيمة 21.8 مليار جنيه، في حين تشكل الاستثمارات الحكومية لإقليم وسط الصعيد نحو 12.3 مليار جنيه.

وتتضمن الزيارة بمحافظة سوهاج؛ تفقد أعمال المنطقة الصناعية بغرب جرجا، وزيارة محطة معالجة الصرف الصحي بالهجارسة بمركز سوهاج، وافتتاح محطة المعالجة وتفقد الغابة الشجرية، كما تشمل الزيارة تفقد توسعات الكورنيش الغربي والممشى الفرعوني، وافتتاح حديقة مدينة ناصر بمدينة سوهاج، وكذلك تفقد مشروع المنسوجات بحي الكوثر.

سعر صرف الدولار في البنك المركزي (آخر تحديث)

أسعار الدولار، شهدت أسعار الدولار استقرارا أمام الجنيه المصري، خلال ختام تعاملات اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025، وذلك وفق أحدث البيانات الصادرة فى البنك المركزي المصري.

أسعار الدولار في البنوك اليوم

جاءت قيمة الدولار في البنك المركزي المصري:

47.51 جنيه للشراء.

47.65 جنيه للبيع.

البورصة المصرية تلتقي بأطراف السوق لمناقشة مقترحات تطوير آليات التداول

عقدت البورصة المصرية اليوم الخميس، الموافق 18 ديسمبر 2025، لقاء موسعا مع ممثلي الهيئة العامة للرقابة المالية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، وقيادات شركات السمسرة الأعضاء وأطراف السوق، حيث استعرض الدكتور إسلام عزام - رئيس البورصة المصرية عددا من المقترحات التي تهدف إلى تطوير آليات التداول ورفع كفاءته.

دراسة مقترح مد ساعات التداول لمدة ساعة إضافية

وتناول الاجتماع دراسة مقترح مد ساعات التداول لمدة ساعة إضافية، بحيث تبدأ جلسة التداول في الساعة 9:30 صباحًا وتنتهي في الساعة 3:00 عصرًا، ليصل إجمالي ساعات التداول إلى خمس ساعات ونصف، بما يسهم في زيادة أحجام التداول وتعزيز مستويات السيولة، وبما يتماشى مع مواعيد عمل البورصات الإقليمية المختلفة، ويدعم قدرة السوق المصرية على جذب شرائح أوسع من المستثمرين.

وشهد الاجتماع مناقشات موسعة، تم خلالها عرض المقترح على شركات السمسرة الأعضاء والاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم بشأن الآثار التشغيلية والفنية المحتملة لتعديل مواعيد التداول.

إطلاق أول معرض فرنشايز مصري سعودي دولي في أبريل المقبل

أعلن باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن حضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات برعاية أول معرض مصري سعودي دولي للامتياز التجاري خلال شهر أبريل 2026، وذلك بدعم من الهيئة العامة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالسعودية "منشآت"، وذلك لتعزيز الشراكات الاستثمارية البينية بين البلدين، وربط المستثمرين برواد الأعمال وأصحاب العلامات التجارية، ونشر وتعزيز ثقافة الامتياز التجاري.

ويأتي هذا في إطار الدعم الكبير الذي توليه القيادة السياسية والحكومة المصرية لـقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتباره ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل، اتساقًا مع رؤية مصر 2030.

جهاز تنمية المشروعات يطلق أول معرض عربي دولي للفرنشايز في مصر

وأكد رحمي أن خدمات دعم نظام الامتياز التجاري تأتي أولوية في خطط عمل جهاز تنمية المشروعات باعتباره توجها مستقبليا لدعم قطاع المشروعات، ووسيلة مثالية لتوفير أدوات النجاح لمختلف أنواع المشروعات، خاصة المشروعات الريادية والابتكارية الراغبة في التوسع خارجيا.

الإحصاء: 5% ارتفاعًا في حجم الصادرات المصرية إلى السودان خلال 10 شهور

كشفت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس، عن ارتفاع حجم الصادرات المصرية إلى السودان لتصل إلى 760.2 مليون دولار من يناير حتى أكتوبر 2025 مقابل 723.6 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2024 بنسبة ارتفاع قدرها 5%.

وبلغ حجم الواردات من السودان 225 مليون دولار من يناير حتى أكتوبر 2025 مقابل 261.3 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2024 بنسبة انخفاض قدرها 13.9 %.

وكشف بيانات الجهاز عن وصول حجم التبادل التجاري بين مصر والسودان إلى 985.2 مليون دولار من يناير حتى أكتوبر 2025 مقابل 984.9 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2024.

وياتي التقرير في إطار تعزيز ودعم العلاقات الثنائية بين مصر والسودان في مختلف المجالات.

وزير الصناعة يشهد توقيع بروتوكولي تعاون

شهد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين غرفة الصناعات الغذائية وهيئة المواصفات والجودة بشأن الإعلان عن استضافة مصر لاجتماع لجنة الكودكس بشأن ملوثات الغذاء.

كما شهد الفريق مهندس كامل الوزير توقيع بروتوكول تعاون بين غرفة الصناعات الغذائية وكلية التعليم المستمر بالجامعة الأمريكية بشأن إطلاق الجامعة شهادة متخصصة في سلامة الغذاء واللوائح التنظيمية لتأهيل العاملين بقطاع الصناعات الغذائية.

الصناعة: نستهدف توطين التكنولوجيا الحديثة والاستعداد للثورة الصناعية الخامسة

أكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن وزارة الصناعة تستهدف تحقيق التكامل بين سلاسل التوريد المحلية والاندماج في سلاسل التوريد العالمية بما يسهم في سد الفجوات الاستيرادية وزيادة الصادرات.

جاء ذلك خلال تصريحات صحفية على هامش افتتاحه المؤتمر السنوي الرابع لغرفة الصناعات الغذائية (غذاء مصر) تحت عنوان "صناعة تنافسية...مستقبل مستدام" وذلك بحضور أحمد كجوك وزير المالية، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس أشرف الجزايرلى، رئيس غرفة الصناعات الغذائية الي جانب عدد من رؤساء الجهات والهيئات المعنية بالصناعات الغذائية وممثلي شركات تصنيع الغذاء.

وأشار إلى أن القطاع شهد تطورًا ونموًا كبيرًا، ونجح في إحلال العديد من الواردات التي أصبحت متوفرة محليًا بجودة تضاهى المستورد.

كامل الوزير: نستهدف زيادة مساهمة قطاع الصناعة في إجمالي الناتج المحلي

أكد الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن ما شهدته مصر من إنجازات في مجال التنمية المستدامة خاصة مشروعات البنية التحتية فضلًا عن المشروعات الزراعية والصناعية العملاقة تعد عاملًا رئيسيًا في زيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية.

وأشار إلى الدعم السياسي وتشكيل مجموعة وزارية للتنمية الصناعية لوضع وتنفيذ خطط عمل الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية والعمل على تيسير الإجراءات وتحفيز وتشجيع الاستثمار في القطاع الصناعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي بقدر الإمكان وتعظيم الصادرات.

من كم اقترضنا إلى كيف ندير الدين، خبير اقتصادي يحدد جوهر التحول في الإدارة المالية

قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن النقاش لم يعد محصورا في حجم الدين فقط، بل امتد ليشمل فلسفة الاقتراض وأدواته، موضحا أن هذا التحول ينقل الحديث من سؤال «كم اقترضنا» إلى «كيف ندير الدين ولماذا نستخدمه»، وهو ما يعكس جوهر التغيير الحقيقي في إدارة المالية العامة خلال المرحلة الحالية.

تحولا في فلسفة إدارة المالية العامة

جاء ذلك في تعليق له على خطاب رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء أمس الأربعاء بالعاصمة الإدارية، حيث أشار جاب الله إلى أن هذا الخطاب يعكس تحولا في فلسفة إدارة المالية العامة، فلم يعد النقاش محصورا في أرقام الدين، بل في جودته وهيكل تمويله مشيرا إلى إن التركيز على مبادلة الديون وتحويلها إلى استثمارات مباشرة يمثل نقطة فاصلة في الخروج من الحلقة المفرغة للاستدانة، خاصة إذا ارتبطت هذه الاستثمارات بالتصدير والصناعة.

وأضاف جاب الله أن تفنيد سردية “الطرق والكباري” مهم للغاية، لأن الاقتصادات لا تبنى بالمفاضلة بين الحجر والبشر، بل بدمجهما في مسار واحد، معتبرا أن الأزمة الحقيقية ليست في ما أُنفق، بل في سرعة تعظيم العائد منه.

21 مليار جنيه خسائر، ضربة موجعة للبورصة في ختام تعاملات الأسبوع

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم الخميس آخر جلسات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 21 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.922 تريليون جنيه.

المؤشر الرئيسي

وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.39% ليغلق عند مستوى 40926 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.12% ليغلق عند مستوى 50430 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.39% ليغلق عند مستوى 18598 نقطة، وهبط مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.51% عند مستوى 4551 نقطة.



مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 12868 نقطة.

وزير الصناعة: 5.8 مليار دولار صادرات الصناعات الغذائية خلال 10 أشهر

أكد الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل ، أن قطاع الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي يعد من أكبر القطاعات الصناعية مساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وقال إن تحويل الخامات الزراعية الموسمية سريعة التلف إلى منتجات غذائية مصنعة متنوعة قابلة للحفظ المدد أطول ومتاحة علي مدار العام يعد خطوة هامة تسهم في تحقيق الأمن الغذائي، وخفض الفاقد وتعظيم القيمة المضافة، وزيادة العائد.

وأشار خلق فرص العمل الجديدة في مختلف مراحل الإنتاج، وتحقيق التنمية الشاملة المستدامة، كما يساعد هذا التوجه على تحسين جودة المنتجات المصرية وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية، مما يدعم الاقتصاد الوطني بشكل مباشر، ويدفع عجلة التنمية المستدامة بما يتفق مع رؤية مصر 2030.

خبير اقتصادي: ذروة خدمة الدين مرحلة انتقالية لا فشلا اقتصاديا

يرى خبراء الاقتصاد أن تصريحات رئيس الوزراء لا تحمل تعهدات سريعة، لكنها تعكس توجها جديدا في التعامل مع ملف الدين، يقوم على مواجهة أسباب الأزمة بدلا من تأجيلها، وربط مصادر التمويل بتحقيق نمو فعلي ومستدام، بعيدا عن المعالجات الوقتية.

إجراءات استثنائية لخفض أعباء الدين

كما يرون أن الإعلان المرتقب عن حزمة الإجراءات الاستثنائية لخفض أعباء الدين، إذا جاء متسقا مع هذا الخطاب، قد يمثل نقطة تحول فعلية من إدارة الأزمة إلى تثبيت الاستقرار، شريطة أن تنعكس نتائجه على حياة المواطنين، لا على المؤشرات فقط.

لا يعني بالضرورة فشل السياسات بل مرحلة انتقالية طبيعية

وفي هذا الإطار يقول الدكتور نبيل فرج، الخبير الاقتصادي: إن وصول الدولة إلى الذروة في خدمة الدين لا يعني بالضرورة فشل السياسات، بل قد يكون مرحلة انتقالية طبيعية في برامج الإصلاح الكبرى.

وأضاف أن ما ورد في حديث مدبولي بشأن إعادة توزيع أعباء التمويل عبر الزمن، يعد جوهر الاستدامة المالية، مشيرا إلى أن كثيرًا من الدول لم تبدأ في جني ثمار الإصلاح إلا بعد تجاوز هذه الذروة.

كيف تدير الحكومة الدين؟ وزير المالية يجيب عن السؤال الأخطر

تتجه الحكومة نحو إعادة رسم خريطة الدين العام بأسس أكثر استدامة، في خطوة تعكس تحولًا نوعيًا في إدارة المالية العامة، ومستهدفة تقليل الأعباء التمويلية وتحصين الاقتصاد أمام الصدمات الخارجية، عبر استراتيجية طموحة لإدارة مديونية أجهزة الموازنة العامة، من المقرر الإعلان عنها رسميًا خلال ديسمبر الجاري.

خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي

بدوره أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاستراتيجية الجديدة ترتكز على خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لأقل من 75% خلال ثلاث سنوات، مع إطالة متوسط عمر الدين ليصل إلى خمس سنوات، بما يسهم في تقليل مخاطر إعادة التمويل وتحسين هيكل الاستحقاقات، إلى جانب خفض أعباء وتكلفة خدمة الدين تدريجيًا لتصل إلى نحو 7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة نفسها.

وأوضح الوزير أن الاستراتيجية تستهدف تنويع أدوات التمويل، والتوسع في الاعتماد على التمويلات الميسرة طويلة الأجل، بما يخفف الضغوط على الموازنة العامة، فضلًا عن توجيه جزء مؤثر من الإيرادات الاستثنائية لخفض المديونية الحكومية بدلًا من إعادة تدويرها في أعباء دين جديدة.

وأشار إلى أن الحكومة تعمل بالتوازي على تعظيم الاستفادة من آليات مبتكرة لإدارة الدين، من بينها مبادلة جزء من الديون باستثمارات حقيقية، استنادًا إلى التجربة الناجحة في صفقة «رأس الحكمة»، مع التوجه لتحويل جزء من ودائع بعض الدول العربية والغربية إلى استثمارات مباشرة، بما يعزز النمو ويخفض المديونية بصورة مؤثرة ومستدامة.

